TP HCM: Thùng phi nổ tung khi hàn cắt, 1 người đàn ông tử vong

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Triệu, khoảng trên 60 tuổi. Chiếc thùng phi phát nổ khi cắt khiến người đàn ông tử vong.

Trong lúc cắt thì chiếc thùng phi bất ngờ phát nổ khiến ông Triệu tử vong tại chỗ. Chiếc thùng phi văng ra xa hơn 5m. Sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường vụ việc./. Can axit phát nổ ở khu chợ Kim Biên, 5 người bị thương Trong lúc buộc chiếc can chứa khoảng 10 lít axit lên xe máy, người đàn ông sơ ý khiến can rơi xuống đất phát nổ làm nhiều người bị thương.