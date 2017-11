Việc cấp đổi từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước là một trong những chủ trương lớn, nỗ lực của Chính phủ và Bộ Công an nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tối ưu hóa việc quản lý nhà nước về cư trú, di trú.

Quá trình triển khai thí điểm tại 16/64 tỉnh thành bước đầu còn chậm trễ, việc giao dịch bằng mã số thẻ mới cũng khiến người dân gặp một số trở ngại. Chính vì vậy, Công an TP HCM đang cố gắng tạo điều kiện để người dân ít phiền hà nhất trong thời gian chờ cấp và giao dịch bằng thẻ căn cước mới.

TP HCM tránh phiền hà cho người dân khi cấp đổi căn cước công dân (Ảnh minh họa: Thanh Niên)

Tại 25 điểm cấp đổi thẻ căn cước và các loại giấy tờ khác của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngày cao điểm, có khoảng trên 2 ngàn người đến đăng ký làm thẻ căn cước. Vì nhiều lý do khách quan từ Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an mà nhiều công dân bị trễ hẹn trả thẻ căn cước. Một số trường hợp khác thì gặp phiền toái vì thẻ bị lỗi hoặc ngay cả khi đã nhận được thẻ rồi thì việc sử dụng thẻ cũng khá rắc rối.

Cụ thể như trường hợp của bà Lê Thị Thu Cúc ngụ phường Tân Thành, Quận Tân Phú. Bà Cúc và chồng đã không thể công chứng hợp đồng cho thuê nhà vì công chứng viên văn phòng công chứng cho rằng dấu vân tay trên căn cước công dân của hai vợ chồng bà không chính xác. Khi so 2 dấu vân tay của chứng minh nhân dân cũ đã bị cắt góc và thẻ căn cước mới với sự xác nhận của công an địa phương thì đúng là dấu vân tay trên thẻ bị sai, không trùng khớp. Vì thế, công an địa phương phải tiếp nhận thẻ căn cước bị sai để cấp lại.

Một trường hợp khác, sau khi nhận tiếp nhận thẻ căn cước 12 số, ông Lê Minh Chung, ngụ Phường 5, quận Phú Nhuận phải vất vả ngược xuôi nhiều lần bởi mã số trên thẻ căn nước thay đổi, khác với chứng minh nhân dân cũ được kê khai trước đó. Toàn bộ các giao dịch ngân hàng, nhà đất đến giấy tờ cá nhân đều phải thay đổi theo mã số mới. Chỉ với một giao dịch rút tiền tại ngân hàng, ông Chung phải đi lại đến 4 lần để bổ sung thêm giấy xác nhận thay đổi mã số mới trên thẻ căn cước. Thẻ căn cước công dân có 12 chữ số nói lên điều gì? Một nửa trong 12 con số này hàm chứa thông tin mang tính quy ước để biết bạn sinh năm nào, ở đâu, giới tính là gì…

Thẻ bị sai sót, phải kèm theo giấy xác nhận thay đổi mã số hay chậm cấp thẻ là những phiền hà trước mắt mà người dân đang gặp phải. Trước đó, có 485 trường hợp đăng ký cấp thẻ căn cước tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM chậm được trả thẻ do Bộ Công an bị thiếu phôi thẻ.

Hiện công an cũng tạo thuận lợi cho người dân bằng cách, đối với những trường hợp mới đăng ký cấp đổi, trong thời gian chờ nhận thẻ thì vẫn dùng chứng minh dân dân cũ không cắt góc để sử dụng. Những trường hợp đổi từ chứng minh nhân dân 9 và 12 số sang thẻ căn cước nay đều được cấp thêm giấy chứng nhận thay đổi số mới trên thẻ căn cước để cho người dân thuận tiện trong mọi giao dịch và những loại giấy tờ này đến năm 2020 vẫn có giá trị sử dụng như nhau.

Trung tá Trần Đình Long, Đội trưởng cấp, quản lý chứng minh nhân dân và giấy tờ đi lại khác, Công an TP HCM cho biết, những trường hợp cấp bách như đi nước ngoài trị bệnh, hay giao dịch mua bán giao dịch giấy tờ nhà cửa, đi học công dân đề nghị thì công an thành phố cũng phối hợp với Cục C72, Trung tâm căn cước công dân quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi nhất. Nếu nhận được yêu cầu của TP HCM thì cũng đã gửi ngay thẻ căn cước giải quyết liền cho công dân.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP HCM, để đạt được tiến độ cấp đổi thẻ căn cước đi đôi với việc hỗ trợ mọi điều kiện thuận lợi cho công dân, riêng tại địa bàn thành phố, đối với trẻ sơ sinh, các đơn vị chức năng đã tiến hành cấp số định danh 12 số.

Về phía Bộ Công an, để tạo điều kiện cho công dân, đặc biêt là những trường hợp không đăng ký khai sinh và không làm thủ tục cấp căn cước công dân thì sau khi Bộ thu thập đủ 15 thông tin cơ bản sẽ đồng loạt cấp số định danh cá nhân. Công dân không cần thực hiện thủ tục gì và không phải nộp lệ phí về việc cấp số định danh cá nhân./. Bộ Công an công bố 21 thủ tục cấp, đổi thẻ Căn cước công dân VOV.VN - Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.