TPHCM chỉ đạo các bến xe, nhà ga đưa khách về quê an toàn

Tại cuộc họp với các cơ quan chức năng nhằm chuẩn bị tốt nhất phục vụ cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu tổ chức sáng nay (23/12), Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa chỉ đạo các bến xe, nhà ga cần phải đảm bảo việc đưa rước hành khách về quê ăn Tết và đón trở lại thành phố sau Tết.

Ông Khoa nhấn mạnh: “Các bến xe không chỉ đảm bảo đủ xe mà còn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các bến xe, nhà ga phải tự kiểm tra, thành lập các tổ kiểm tra liên ngành để kiểm soát về vé, trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền đến với các nhà xe không chở quá tải, đảm bảo phương tiện và giá vé hợp lí”.

Trong các bến xe, nhà ga phải đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Ngoài bến tổ chức phân luồng giao thông hợp lí, tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông để giải tỏa ùn tắc…

Đối với 85 điểm đón, trả khách được cấp phép trên địa bàn, phải tăng cường kiểm tra, điểm nào để xảy ra bất ổn về trật tự, an toàn giao thông kiên quyết xử lý. Đặc biệt, khi nghe đại diện các bến xe, nhà ga đề nghị tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, tăng cường lực lượng gác chắn tại các điểm giao giữa đường sắt và đường bộ cũng như chống vé tàu tết giả…

Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa đã trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Thanh niên xung phong thành phố để đề nghị bố trí xe phòng cháy chữa cháy túc trực tại các bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, ga Sài Gòn…Đồng thời, tăng cường lực lượng thanh niên xung phong để tuyên truyền và ngăn chặn hiện tượng bán vé tàu tết giả…

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa nói: “Các đơn vị phối hợp với thanh niên xung phong để đảm bảo an toàn cho hành khách an tâm về quê. Chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo công an, Sở Giao thông, các quận huyện tăng cường công tác này”./.