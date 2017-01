TPHCM: Giảm tình trạng kẹt xe trước và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất

Mặc dù tập trung lượng lớn hành khách và phương tiện đổ ra đường Trường Sơn, nhưng nhờ phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng nên đã giảm tình trạng kẹt xe kéo dài nghiêm trọng liên tục trong những ngày vừa qua. Từ 14 giờ đến đến 16 giờ chiều nay, hàng chục chuyến bay từ các nước hạ cánh xuống nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Bên trong nhà ga tập trung hàng ngàn người thân đến đón thân nhân và các hãng du lịch đón du khách quốc tế đến thăm Việt Nam. Ngoài việc hướng dẫn, bố trí lực lượng đảm bảo ninh an toàn cho hành khách nhanh chóng ra xe di chuyển ra khỏi sân bay, Cảng vụ hàng không Miền Nam còn bố trí đủ lượng xe đẩy hành lý, vị trí tập kết thuận tiện tại nhiều khu vực nên đã nhanh chóng giải tỏa một lượng lớn hành khách tập trung về cùng lúc. Xe cứu thương cũng túc trực 24/24 giờ ngay trước khu vực nhà ga để chủ động xử lý những tình huống bất trắc xảy ra. Cảng vụ hàng không Miền Nam cho biết: Cao điểm hoạt động của sân bay trước Tết Nguyên đán sẽ tập trung từ ngày 24 đến ngày 25/1 tức 27-28 tháng Chạp. Thời điểm này có khoảng 776 lượt chuyến bay, tăng 144 chuyến so với cùng kỳ năm ngoái với khoảng trên 112 ngàn khách. Các đơn vị của sân bay đã có phương án cùng với cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, Công an quận Tân Bình tăng cường lực lượng để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như xử lý tình trạng kẹt xe phía trước và ngoài sân bay.

