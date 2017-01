TPHCM tăng cường kiểm tra tài xế có sử dụng rượu, bia

CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của tài xế trong dịp Tết.

Chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Tết Đinh Dậu, thời điểm này, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng mất an toàn giao thông do người điều khiển phương tiện có sử dụng nồng độ cồn diễn biến phức tạp. Để góp phần giảm số vụ tai nạn do rượu bia gây ra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường ra quân kiểm tra nồng độ cồn của các tài xế nhằm hạn chế số lượng tai nạn giao thông xảy ra do bia rượu trong, trước và sau Tết.