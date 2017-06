Triển khai công tác đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão

Nhằm đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm nay, Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện một số biện pháp phòng, chống thiên tai.

Cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão.

Cụ thể, đối với các công trình đang khai thác, sử dụng có sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình gắn panô, biển quảng cáo trên cao phải được kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa, gia cố. Đối với nhà ở riêng lẻ, tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn, lập danh sách và phân loại nhà bán kiên cố, nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ để tuyên truyền, hỗ trợ, yêu cầu người dân thực hiện gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn cho người dân, nhà ở trong mùa mưa, bão.

Các công trình xây dựng tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, khu vực có khả năng xảy ra lũ quét cần có đánh giá, cảnh báo cho nhân dân khi có mưa lũ...

Đối với công trình đang thi công xây dựng, cần lập biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị thi công trên cao trước khi có gió, bão. Đối với các công trình dạng tháp, kiểm tra, đánh giá và gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn; tháo dỡ các thiết bị, bộ phận treo trên cao không đảm bảo an toàn khi có mưa bão.

Đồng thời, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của các đô thị nhằm đảm bảo việc phân vùng, thoát lũ, đảm bảo chống ngập úng đô thị. Về an toàn hồ đập, cần rà soát, kiểm định an toàn hồ đập trước mùa mưa bão; kiểm tra quy trình vận hành hồ đập nhằm đảm bảo an toàn cho lưu vực hạ du./.