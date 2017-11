Triệt phá nhiều tụ điểm đá gà ăn tiền, thu giữ gần 600 triệu đồng

Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng cảnh sát cơ động -Công an tỉnh Tiền Giang đột kích ập vào và bắt quả tang nhiều đối tượng tham gia đá gà trên phần đất trống ở xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo. Cơ quan công an bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều vật dụng, phương tiện phục vụ cho việc đá và số tiền trên 21 triệu đồng. Tụ điểm đá gà này do Phan Quốc Bảo ngụ ở huyện Chợ Gạo tổ chức .

Các đối tượng đá gà tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo vừa bị lực lượng công an bắt giữ

Cũng tại huyện Chợ , ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ 23 đối tượng đá gà ăn tiền tại xã Tân Thuận Bình, thu giữ tại hiện trường 170 triệu đồng. Tụ điểm đá gà ăn tiền này do Nguyễn Văn Nam tổ chức.

Trước đó, ngày 15/11, lực lượng công an tỉnh Tiền Giang cũng đã bắt giữ 33 đối tượng đang đá gà ăn tiền tại xã Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho. Số tiền tang vật mà công an thu giữ gần 400 triệu đồng. Tụ điểm đá gà này do một số đối tượng tại thành phố Mỹ Tho đứng ra tổ chức.

Thời gian qua, công an tỉnh Tiền Giang đã bắt quả tang rất nhiều tụ điểm đá gà ăn tiền có quy mô lớn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ phạt hành chính, chưa đủ sức răn đe nên các đối tượng này tiếp tục tổ chức và tham gia đá gà ăn tiền gây bức xúc trong dư luận./.