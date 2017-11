Trong tháng 11 trục vớt xong tàu hàng bị chìm trên biển Quy Nhơn

Trong số 8 tàu bị chìm do bão số 12 thì tàu AN Phú 168 đã tự nổi lên và được Cảng vụ Quy Nhơn kéo về vị trí an toàn. 7 tàu còn lại thì tàu Hà Trung 98 hoàn thành việc hút dầu, đang bốc hàng để trục vớt.

Quây phao để tránh dầu tràn.

UBND tỉnh Bình Định cũng đồng ý phê duyệt phương án trục vớt 2 tàu. Như vậy, 4 tàu còn lại chưa có phương án hút dầu, trục vớt do còn gặp nhiều khó khăn. Riêng chủ tàu Jupiter hiện vẫn đang tập trung tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích hoặc chưa xác định được nhân thân.

Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ tàu Jupiter cho biết, khả năng 2 thuyền viên mắc kẹt trong cabin, 3 nạn nhân còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm ADN.

Ngày 14/11, sau khi nhận thông tin tìm thấy cabin nghi là của tàu Jupiter ngoài biển, sáng nay các thợ lặn được huy động để tìm kiếm nhưng đó chỉ là một mảnh vỏ tàu dài khoảng hơn 1 mét.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, hiện đơn vị đang tập trung vào tìm kiếm thuyền viên, chưa tính đến việc trục vớt.

"Khó khăn là không có thiết bị để dò tìm phần tàu còn lại. Hiện tại tàu bên bị xé làm đôi, cabin, phần nghi ngờ rằng các anh em đang ở trong đó vẫn chưa tìm thấy và trang thiết bị còn quá thô sơ, chỉ dùng lưới giã cào để tìm thì hơi khó ở ngoài biển", ông Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Mặc dù chưa xuất hiện dầu tràn nhưng việc quây phao để hạn chế thấp nhất nếu xảy ra sự cố.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, hiện các chủ tàu đang rất tích cực xây dựng phương án hút dầu, tháo dỡ hàng hóa và trục vớt. UBND tỉnh Bình Định tạo điều kiện tối đa để các chủ tàu triển khai trục vớt.

Theo ông Trần Châu, bên cạnh ngăn chặn tràn dầu, tỉnh Bình Định bố trí lực lượng tìm kiếm 2 thuyền viên trên tàu Jupiter còn mất tích.

"Trước hết ưu tiên tìm các nạn nhân bị nạn. tỉnh vẫn chỉ đạo các lực lượng chức năng tìm kiếm thường xuyên trên biển. Hiện nay cũng tiến hành hút dầu trên các tàu vẫn đảm bảo an toàn. Sau khi hút dầu mới tiến hành chuyển vật liệu, vật tư. Cuối cùng là phải trục vớt các tàu. Dự định tất cả công việc trục vớt các tàu phải xong trong tháng 11 này", ông Châu khẳng định./.

