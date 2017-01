Ủy ban ATGT Quốc gia công bố số điện thoại đường dây nóng dịp Tết 2017

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2017, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận cả ý kiến phản ảnh của người dân về những vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nhà xe nhồi nhét khách sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo đó, người dân có thể phản ánh về tình trạng tăng giá vé, chở quá số người quy định, đón trả khách dọc đường, vi phạm về trật tự an toàn giao thông... qua 11 số điện thoại đường dây nóng của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Cục Cảnh sát Giao thông. Các thông tin phản ánh của người dân sẽ được xác minh và xử lý.

Số điện thoại đường dây nóng:

Tổng cục đường bộ Việt Nam: 0983608989, 0915908085, 0916608085

Bộ Giao thông Vận tải: 0962665953, 0964045445, 0977497891

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: 0868911911, 0941329634, 0985465896, 0995918666

Cục Cảnh sát Giao thông: 0692342608./.