Va chạm xe ben và container, cao tốc Hà Nội - Lào Cai tê liệt

Theo đó, vào khoảng 7h sáng nay (23/4) trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đoạn cách thị xã Cam Đường chừng 6 km đã xảy ra vụ va chạm giữ xe tải ben màu xanh và 1 xe container của doanh nghiệp Tân Thanh.

Vụ va chạm khiến giao thông tại đường cao tốc bị tê liệt hoàn toàn, các phương tiện không thể di chuyển được theo hướng đi Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo chứng kiến của nhiều người tham gia giao thông, do mưa rất to, đường trơn trượt, nhiều khả năng 2 xe ô tô do vượt ẩu mà dẫn đến va chạm mạnh. Tại hiện trường, chiếc containe mất lái, đâm sang phía tay phải, còn xe ben quay ngang đường, chắn toàn bộ lòng đường.

Lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và biện pháp tình thế duy nhất là cho các xe có hướng đi Lào Cai đi ngược chiều trên làn ngược lại.

Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng vụ va chạm đã khiến cả hai xe bị hư hỏng nặng phần đầu. Giao thông tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai cũng bị tê liệt trong hơn 5 giờ đồng hồ. Nhiều xe khách đã phải đi lùi trên cao tốc để đến điểm mở sang làn đối diện di chuyển ngược chiều tiếp tục hành trình về Lào Cai.

Cho đến 12h trưa 23/4, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành, giao thông hướng Lào Cai vẫn tê liệt./.