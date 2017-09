Vì sao công an Hưng Yên triệu tập các lái xe trả tiền lẻ trên QL5?

Tiền có mệnh giá nhỏ được các lái xe trả khi đi quan trạm thu phí QL5.

Theo tìm hiểu, công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) đã có giấy triệu tập và làm việc với ít nhất ba tài xế sử dụng tiền lẻ để trả phí qua trạm thu phí số 1, QL5 (huyện Văn Lâm, Hưng Yên). Trong đó có hai tài xế taxi và một phụ nữ làm nghề tự do.

"Không ăn bánh cũng phải trả tiền"

Một tài xế (xin giấu tên), cho biết trong ba ngày qua anh đã dùng tiền lẻ để trả phí nhằm phản đối mức phí tại Quốc lộ 5 quá cao. Từ đó, anh chịu nhiều áp lực từ công ty, như dọa "đuổi việc". Tiếp đó, anh bất ngờ nhận được giấy triệu tập của công an huyện Văn Lâm với lý do ghi trên giấy là "để làm việc theo yêu cầu điều tra".

Tại trụ sở công an huyện Văn Lâm, anh được lực lượng công an "nhắc nhở" hành động trả phí bằng tiền lẻ: "Khi công an hỏi tôi vì sao dùng tiền lẻ, tôi bảo tuyến đường này hư hỏng nhưng phí quá cao, mỗi lần chở người thân đi ăn uống, cà phê tiền phí nhiều hơn tiền xăng và tiền cà phê cộng lại.

Ùn tắc giao thông tại trạm thu phí soos1, QL5 ngày 5/9.

Sau đó, công an bảo: "Giờ anh nên ghi lời khai theo hướng: Khi chở người thân đi tôi có tiền lẻ thì rút ra trả như bình thường chứ không phải phản đối mức phí cao...". Ý các anh ấy bảo tôi viết theo kiểu không phản đối giá trạm thu phí...Tôi biết điều đó, nhưng vì phải ngồi ở trụ sở hơn bốn tiếng và chịu một số áp lực nhất định nên tôi đành phải chiều theo hướng có trả tiền lẻ nhưng không phản đối mức phí để nhanh chóng về nhà", tài xế này kể lại.

Theo tài xế này, việc mình và một số người khác trả tiền lẻ mục đích giúp cơ quan chức năng nhận ra cái sai, bất hợp lý trong thu phí ở đây để sửa nhằm mang lại công bằng cho người dân: "Người dân chúng tôi không thể trả phí cho một con đường mà mình chưa từng đi, làm sao lại có chuyện "không ăn bánh cũng phải trả tiền"...", tài xế này khẳng định.

Nhiều lái xe bị công an triệu tập để điều tra trong vụ dùng tiền lẻ qua trạm thu phí trên QL5.

Còn tài xế tên N kể lại việc anh đến làm việc theo giấy triệu tập của Công an huyện Văn Lâm: “Chiều ngày 8/9, tôi đến cơ quan công an đúng như giấy triệu tập. Các anh công an cũng chỉ yêu cầu tôi viết bản tường trình, hỏi xem có bị ai kích động hay lôi kéo không, số tiền lẻ đó lái xe lấy ở đâu”.

Theo lái xe này, ngày 4/9 vừa rồi có chở khách và cùng đi lễ chùa, nên khi qua trạm thu phí đã hết số tiền lẻ 500 đồng là tiền đổi để đi chùa chưa dùng hết, chứ không có sự kích động xúi giục nào.

Tương tự, tài xế M.P (ở tại Phố Nối, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cũng cho biết chị bị công an mời lên làm việc hai lần về việc trả tiền lẻ tại trạm thu phí số 1 trên QL5.

Chị M.P là nữ tài xế đầu tiên dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí số 1 trên QL5 vào ngày 27/8. Nguyên nhân việc chị trả tiền lẻ là để thể hiện quan điểm cá nhân về việc thu phí bất hợp lý, ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế của bản thân.

“Tôi đã nói rõ việc tôi trả tiền lẻ là vì bản thân bị ảnh hưởng và thấy bức xúc chứ hoàn toàn không có ai xúi giục hay lôi kéo. Mặt khác tôi cũng không vận động hay lôi kéo ai cùng tham gia việc này. Công an yêu cầu tôi gỡ bỏ các thông tin đăng tải trên trang cá nhân, nhưng tự tôi đã gỡ bỏ từ trước đó rồi”, chị M.P cho biết.

Theo người dân, tuyến QL5 đã được đóng phí đầy đủ, lẽ ra giờ con cháu họ phải được hưởng thụ thành quả của cha ông, thì nay lại phải đóng phí để nuôi cao tốc.

Nội dung chi tiết chị không tiện nói vì ảnh hưởng đến công việc kinh doanh: "Tôi là người dân, không phải doanh nghiệp vận tải gì cả, nhưng tôi bức xúc việc trả phí cao nên phản đối. Hành động của tôi rất trong sáng là muốn đòi lại sự công bằng cho người dân", chị M.P chia sẻ ngắn gọn.

Theo chị M.P, trong 2 lần làm việc, các cán bộ công an cũng chỉ đề nghị chị cho biết rõ có hay không việc bị kích động, cũng như nguyên nhân vì sao lại trả tiền lẻ khi đi qua trạm thu phí và mục đích chị đăng thông tin lên mạng xã hội.

Liên quan đến việc triệu tập tài xế, chúng tôi đã liên hệ với ông Vương Văn Nhật, Trưởng Công an huyện Văn Lâm, nhằm làm rõ sự việc nhưng không liên hệ được. Chúng tôi tiếp tục đặt câu hỏi bằng tin nhắn: Có hay không việc công an huyện Văn Lâm "định hướng" câu trả lời cho tài xế, nhưng không nhận được phản hồi từ vị trưởng công an huyện.

"Tôi cũng thấy vô lý huống gì người dân"

Một cảnh sát giao thông ở tỉnh Hải Dương (xin giấu tên), cho biết trạm thu phí Quốc lộ 5 được nâng cấp cải tạo từ năm 1996 và hoàn thành năm 1998. Trước đây trạm thu phí chỉ 10.000 đồng, giờ lên 40.000 đồng, nhưng đường bao năm này không được đầu tư và sửa chữa.

"Vị trí nào bị "sống trâu" họ dùng máy cào đi một chút hoặc đào lên vá lấp một chút. Nên việc thu phí này mình cũng bức xúc huống gì là người dân...", vị cảnh sát giao thông này chia sẻ.

Đi dọc tuyến QL5, chúng tôi gặp nhiều người dân (không kinh doanh vận tải) đều cho rằng mức phí QL5 không tương xứng với mặt đường. Theo người dân, tuyến đường này đã được đóng phí đầy đủ, lẽ ra giờ con cháu họ phải được hưởng thụ thành quả của cha ông, nếu phải đóng phí có chăng chỉ là phí bảo trì đường bộ.

"Vì vậy, việc Nhà nước giao cho công ty Vidifi thu phí để hoàn vốn cho một dự án khác trên tuyến đường này là quá vô lý. Tôi cho rằng đây là câu chuyện hài hước theo kiểu "đời cha đóng phí đời con lại tiếp tục... đóng cao hơn", thật khó chấp nhận...", ông Nguyễn Hòa một người dân TP. Hải Dương bức xúc nói./.

Trong các ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9, một số tài xế khi đi qua Trạm thu phí số 1 trên quốc lộ 5, đoạn qua huyện Văn Lâm, Hưng Yên đã sử dụng tiền lẻ để thanh toán phí, khiến khu vực này bị ùn tắc. Cùng thời điểm, nhiều phương tiện và người dân tập trung xung quanh trạm thu phí để theo dõi. Ngày 7/9, đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận, đơn vị này đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên điều tra xem có hay không hành vi lôi kéo, kích động gây rối trật tự công cộng ở Trạm thu phí số 1 kể trên, vì việc gây ra ùn tắc giao thông hơn 2 giờ là có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố về hành vi gây rối, kích động. Ông Hào cũng cho biết, nếu người dân có lý, có tình thì trong quá trình điều tra, công an cũng sẽ ghi nhận để phản ánh lên cấp trên.