Vì sao nhân viên y tế thường xuyên bị “đe dọa”?

Ngày 7/4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện bảo vệ nhân viên y tế.

Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong thời gian qua tại một số cơ sở y tế đã xảy ra nhiều vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế, làm mất trật tự, an ninh, an toàn bệnh viện, ảnh hưởng đến tinh thần, tính mạng, động lực và sự tận tụy của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế.

Người nhà bệnh nhân hành hung y bác sĩ tại Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng (Ảnh: KT)

Đối tượng bị tấn công chủ yếu là bác sỹ chiếm tới 70% và điều dưỡng chiếm 15% số vụ việc. 90% số vụ việc xảy ra tại trong khuôn viên bệnh viện, trong khi thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh (chiếm tới 60%) và 30% số vụ việc là xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho người bệnh, người nhà người bệnh.

Về phần mình, đại diện Bệnh viện Việt Đức cho rằng, đo đặc điểm bệnh viện ngoại khoa có nhiều bệnh cảnh phức tạp như bệnh nhân nặng, bệnh nhân tai nạn lao động, tai nạn giao thông đặc biệt là người bệnh đâm chém, bắn giết nhau từ các vụ xung đột, thanh trừng mâu thuẫn của các nhóm đối tượng xã hội đen, do vậy có thể chỉ trong vòng 10-15 phút hoặc ngay khi đối tượng bị thương nhập viện, nhiều đối tượng khác kéo theo hàng trăm đối tượng xã hội kèm vũ khí nóng vào bệnh viện để thanh trừng lẫn nhau, dẫn đến mất an toàn, an ninh tại bệnh viện.

Về phía Bộ Y tế, ông Lương Ngọc Khuê yêu cầu các bệnh viện cần phân công đủ nhân viên bảo vệ trực thường xuyên 24/24h và đào tạo cấp tốc nghiệp vụ bảo vệ và phản ứng nhanh cho lực lượng bảo vệ bệnh viện. Việc này có thể mời cơ quan công an đào tạo giúp.

“Một việc khẩn thiết nữa là cần xây dựng và củng cố đội an ninh phản ứng nhanh, sẵn sàng đối phó với các sự cố bất thường xảy ra. Nếu có sự cố bất thường nhân viên y tế nhấn chuông và đội sẽ lập tức có mặt”- ông Khuê nói.

Điển hình là vụ việc ngày 25/07/2014 Bệnh viên Bạch Mai “Người nhà bệnh nhân hành hung bác sỹ ngay trong phòng cấp cứu”.

Sự việc xảy ra lúc 5h sáng ngày 25/7 tại Khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai. BS Ngô Đức Hùng khám cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Mỹ (32 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) bị người nhà bệnh nhân hành hung trong khi đang khám, đánh 2 bác sĩ. Nghiêm trọng hơn, người đàn ông này sau đó xông vào giường bệnh đánh điều dưỡng Lê Diệp Anh (đang mang thai ở tháng thứ 7) ngất tại chỗ.

Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa quận 7, TP HCM ngày 09/1/2014. Sau khi trà trộn vào bệnh viện quận 7, TPHCM bắt cóc trẻ sơ sinh, Lê Thị Bích Trâm đã thuê 4 cuốc xe ôm để di chuyển trẻ sơ sinh đi…/.