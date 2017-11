Vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bắc Ninh: Sự cố không bình thường!

Liên quan đến vụ việc 4 bé sinh non đang nuôi trong lồng ấp tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh bất ngờ tử vong sáng 20/11, kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định, nguyên nhân do sốc nhiễm khuẩn trên nền bệnh nhi sinh non tháng suy hô hấp, sức khỏe yếu.

Tuy nhiên, việc 4 cháu bé tử vong trong cùng 1 buổi sáng và 10 cháu khác vừa phải chuyển lên tuyến trên cho thấy, đây là sự cố không bình thường.

4 trẻ tử vong tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh gồm 2 bé trai và 2 bé gái đều sinh non tháng với cân nặng từ 1,6 kg đến 2,3 kg. Các bệnh nhi này trước đó đều nằm trong lồng ấp, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, ăn sữa qua ống thông dạ dày và sử dụng kháng sinh.

Bác sỹ Lê Văn Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh nhận định 4 cháu nhỏ tử vong là những bệnh nhân nặng.

Bất ngờ khi được báo tin con chết, chị Nguyễn Thị Huệ ở Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh bàng hoàng cho biết, những ngày trước đó, qua trao đổi với bác sỹ, gia đình chị và 3 cháu bé còn lại đều nhận được thông tin sức khỏe của các cháu vẫn bình thường.

“Cháu bé nhập viện từ thứ 2 tuần trước, hàng ngày bác sỹ trao đổi cho biết sức khỏe của các cháu vẫn bình thường. Đến sáng nay bác sỹ gọi vào nói rằng sức khỏe cháu yếu nên đã mất. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc này”, chị Huệ đau xót.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã trưng cầu Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) giải phẫu tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Qua khám nghiệm tử thi 2 cháu bé, bước đầu xác định nguyên nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền bệnh nhi sinh non tháng, suy hô hấp, sức khỏe yếu. 2 cháu bé còn lại đã được gia đình đưa về nhà để an táng nên không mổ tử thi.

Sở Y tế Bắc Ninh đã mời Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai cử cán bộ tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh. Đồng thời, chỉ đạo bệnh viện rà soát 22 trẻ đang điều trị tại đơn nguyên sơ sinh, sau đó chuyển 8 trẻ sơ sinh có tình trạng nặng đến Bệnh viện Nhi trung ương và Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Nhận định về những bệnh nhi tử vong hoặc vừa được chuyển đi, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh Lê Văn Nam cho biết, đây là những bệnh nhân nặng, sơ sinh non yếu, suy hô hấp nhiễm trùng. Các trường hợp này không thể điều trị tại bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh, chỉ có thể điều trị tại Tuyến trung ương.

Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi vì sao 12 trẻ sơ sinh suy hô hấp nặng mà Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh không chuyển lên tuyến trên ngay từ đầu, chỉ khi 4 cháu tử vong, 8 trẻ khác mới được chuyển tuyến.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, 2 trẻ sơ sinh khác đã được gia đình xin chuyển đi bệnh viện khác do không yên tâm. Hiện còn 12 bệnh nhi đang điều trị tại đơn nguyên sơ sinh nhưng việc 4 trẻ sơ sinh tử vong đang khiến nhiều gia đình sản phụ hoang mang.

Thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc. Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh rà soát lại quy trình chống nhiễm khuẩn.

Trước đó, ngày 17/11, cũng tại bệnh viện này cũng xảy ra trường hợp trẻ 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm kháng sinh. Hai bác sĩ và ba điều dưỡng liên quan bị tạm đình chỉ công tác 3 ngày, đúng ngày hết hạn tạm đình chỉ lại có 4 trẻ khác tử vong./.

