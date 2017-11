Vụ bạo hành trẻ em: Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường kiểm tra

Những ngày gần đây, dư luận phẫn nộ trước clip bảo mẫu cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hành vi bạo hành trẻ dã man.

Phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung này.

Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Bá Minh : Cảm nhận của tôi khi xem clip thấy rằng cô chủ nhóm lớp hành xử với trẻ rất nhẫn tâm. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nghề nghiệp và cô này không có tình thương yêu trẻ. Tôi cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng và cần phải xử lý nghiêm.

PV: Những vụ bạo hành xảy ra đối với trẻ mầm non khiến dư luận rất phẫn nộ. Nhằm hạn chế các vụ bạo hành có thể xảy ra đối với trẻ, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương như thế nào thưa ông?

Ông Nguyễn Bá Minh : Bộ Giáo dục và Đào tạo có Chỉ thị gửi các Sở giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Những quy định và phân cấp trách nhiệm trong vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ có thể nói là đầy đủ và rõ ràng. Trong đó, nội dung quan trọng là quán triệt tới cán bộ công chức ý thức được quyền của trẻ em và như thế nào là vi phạm quyền trẻ em.

Các giải pháp về vấn đề phòng chống bạo hành đối với trẻ: Bản thân giáo viên và cán bộ quản lý, nhân viên ở các cơ sở giáo dục mầm non phải ý thức được việc này và thực hiện tốt việc này.

Nhiều khi giáo viên vi phạm quyền trẻ em mà họ không biết đó là vi phạm, hoặc là các giải pháp để phòng tránh như thế nào? Thứ hai, phải xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra và đánh giá cơ sở giáo dục mầm non trong việc triển khai vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Chúng tôi đã ban hành Thông tư 13, trong đó có bảng kiểm đầy đủ các tiêu chí, để các cơ sở giáo dục mầm non đánh giá theo đó để thấy rằng nhà trường đã đảm bảo được các giải pháp, đảm bảo an toàn cho trẻ hay chưa.

Thứ ba, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và quán triệt đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên.

Thứ tư, kiểm tra, thanh tra, rà soát đánh giá và phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, vi phạm trong cấp phép, vi phạm các quy định đối với giáo viên trong vấn đề hành xử của trẻ. Đó là những vấn đề căn bản trong văn bản chỉ đạo của Bộ.

PV: Đối với các trường tư thục mầm non do chính quyền địa phương cấp phép và quản lý, ngành giáo dục có kiến nghị gì trong công tác phối hợp thanh kiểm tra các cơ sở này để phát hiện kịp thời những vụ bạo hành trẻ xảy ra?

Ông Nguyễn Bá Minh: Chúng tôi thấy vấn đề đảm bảo cho điều kiện cấp phép, vấn đề giám sát phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, đây có thể nói là một trong những khó khăn rất lớn, là nguyên nhân gây lên các vụ bạo hành. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tập trung vào việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cấp phép cho các trường ngoài công lập, đặc biệt là các nhóm lớp tư thục.

Về việc xử lý các trường hợp vi phạm ở các địa phương, xảy ra trường hợp nào thì các địa phương xử lý rất là nghiêm. Qua cuộc họp khẩn của lãnh đạo thành phố HCM với các đối tượng liên quan, chúng ta thấy rằng không chỉ xử lý mà còn đưa ra giải pháp.

Ví dụ như lắp camera chẳng hạn. Đây là vấn đề trong thời gian tới cần đẩy mạnh. Trong phối hợp thanh kiểm tra, chúng tôi đã quy định rất rõ Phòng giáo dục và phường xã phải có một quy chế phối hợp. Về ngành giáo dục chịu trách nhiệm hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các cơ sở ngoài công lập, đứng về thanh kiểm tra thì chủ tịch phường đối với nhóm lớp độc lập tư thục.

Chủ tịch UBND phường, xã là người chịu trách nhiệm trực tiếp về vấn đề đảm bảo điều kiện an toàn cho trẻ trong các cơ sở đó cho nên phải phối hợp với lực lượng khác nữa để thực hiện việc thanh kiểm tra và phát hiện ra việc vi phạm các điều kiện đảm bảo an toàn.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

