Vụ chìm tàu ở Bạc Liêu qua lời kể bàng hoàng của nạn nhân

Vào khoảng 10h sáng 6/4, tại cửa biển Gành Hào thuộc huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu một tàu cá tự phát tham gia lễ hội Nghinh Ông do huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu tổ chức đã bị chìm khiến 2 người chết và nhiều người bị thương. Đây là vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bạc Liêu.

Tàu cá bị chìm mang biển số BL 93322 TS do bà Nguyễn Thị Lời làm chủ và tài công là Doãn Thanh Nam con bà Lời điều khiển. Khi đang chở người tham gia lễ hội Nghing Ông ra khỏi cửa biển Gành Hào thì gặp tai nạn. Nguyên nhân dẫn đến chìm tàu là do sóng lớn, tàu nhỏ chở đông người, tài công có dấu hiệu không chấp hành nghiêm các quy định an toàn giao thông đường thủy. Điều đáng nói, tàu gặp nạn trên không nằm trong đoàn tàu của Ban tổ chức lễ hội.

Bác sĩ Trương Hoàng Thảo- Trưởng khoa Nội Nhiễm, Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu thăm khám bệnh nhân vụ chìm tàu.

Nạn nhân Dương Văn Xài, 53 tuổi ở Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cùng cháu ngoại trai, 11 tuổi đi trên chiếc tàu này vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Chiếc ghe đang chạy bên này thì 2 chiếc ghe lớn cặp với nhau nhưng vẫn chạy gặp sóng quá trời rồi bị hút lật ngang”.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã huy động nhiều tàu tham gia cứu hộ, cứu nạn. Tính đến thời điểm này, trong số 39 người bị nạn chìm tàu có 2 nạn nhân nữ tử vong được xác định là Lê Ngọc Hân sinh năm 2001, ngụ tại ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu và Trần Tú Trân sinh năm 2000, ngụ tại xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; 17 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện, số còn lại sức khỏe ổn định đã về nhà.

Bác sĩ Trương Hoàng Thảo- Trưởng khoa Nội Nhiễm, Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết hơn 10 bệnh nhân đang điều trị tại đây sức khỏe đã ổn định nhưng còn phải nằm điều trị vài ngày nữa.

“Qua thăm khám, theo dõi thì các bệnh nhân tương đối ổn. Hiện tại chúng tôi hướng dẫn bệnh nhân nằm duy trì để điều trị viêm phổi sau ngạt nước, và sẽ mất 5 - 7 ngày để bình phục”.

Sau khi sự việc xảy ra, Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã cùng các ngành chức năng có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các ngành liên quan tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời có chính sách hỗ trợ, thăm hỏi gia đình nạn nhân bị nạn, bị thương.

Chưa thống kê chính xác số lượng nạn nhân vụ chìm tàu ở Bạc Liêu nên lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Bước đầu, tỉnh, huyện, ngành chức năng hỗ trợ cho gia đình có người tử vong 16,5 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương là 8 triệu đồng/người. Do chưa xác định chính xác số người trên tàu nên hiện nay công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục triển khai tìm kiếm.

Ông Trần Văn Sách- Bí thư thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Qua làm việc thì tài công cho rằng trên ghe chở khoảng hơn 50 người nhưng khi ghe xuất bến một đoạn thì có khoảng hơn 10 người đi đò dọc qua phương tiện khác nên trên ghe còn khoảng 40 người. Bởi số người đi trên tàu thì chúng tôi chưa biết chính xác 100% nên công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì mới”.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái cũng đã chỉ đạo ngành chức năng, các cơ quan thông tin, báo chí ở địa phương thông báo cho nhân dân biết gia đình nào có con em tham gia Lễ hội Nghinh Ông chưa về nhà thì báo ngay cho ngành chức năng biết để tổ chức tìm kiếm./.