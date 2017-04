Vụ gây rối ở Hà Tĩnh: Một bộ phận giáo dân bị lôi kéo kích động

Trong 2 ngày 2 và 3/4 vừa qua, tại huyện Lộc Hà và Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một số vụ tụ tập đông người, gây mất trật tự an ninh, trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, đằng sau những vụ tụ tập này có sự lôi kéo, kích động của các đối tượng xấu.

Từ một vụ xô xát ở quán Cà phê giữa một nhóm thanh niên xã Thạch Bằng với Công an xã và Công an huyện Lộc Hà, một số đối tượng xấu đã kích động, lôi kéo một bộ phận giáo dân ở các xã Thạch Kim, xã Thạch Bằng – huyện Lộc Hà tụ tập đông người và đã có những hành động quá khích để gây áp lực với chính quyền địa phương xung quanh việc đền bù sự cố môi trường biển.

Giáo dân tụ tập tại trụ sở UBND huyện Lộc Hà. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Sáng 3/4, tại trụ sở UBND huyện Lộc Hà, gần hai ngàn giáo dân của xã Thạch Kim và xã Thạch Bằng đã mang theo băng rôn khẩu hiệu… kéo vào phòng làm việc của cán bộ UBND huyện, gây áp lực, buộc cán bộ huyện phải rời khỏi phòng làm việc. Nhiều người dân còn trèo lên tầng 2, tầng 3 để treo các khẩu hiệu có nội dung kích động, đồng thời dùng loa phát đi những nội dung xuyên tạc và bôi nhọ chính quyền địa phương. Nghiêm trọng hơn, khi một chiến sỹ công an tỉnh đang làm nhiệm vụ thì bị một số đối tượng dùng gạch đá gậy gộc đuổi đánh trọng thương.

Mặc dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động, tuy nhiên với thái độ hung hãn, các đối tượng đã ngăn cản cán bộ y tế đến băng bó, cấp cứu cho chiến sỹ bị thương. Phải đến 13h45 bà con giáo dân mới tự giải tán, chiến sỹ công an cũng được đưa vào việc cấp cứu.

Trước đó, vào 12h30’ ngày 2/4, tại Thị xã Kỳ Anh, lợi dụng việc một số hộ dân chưa đồng tình với tiến độ chi trả tiền đền bù, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, một số đối tượng xấu đã lôi kéo kích động khoảng 30 giáo dân, chủ yếu là phụ nữ, mang theo gạch đá, gậy gộc, lưới đánh cá kéo ra chặn Quốc lộ 1A (đoạn đi qua Đèo Con, khu vực giáp ranh giữa Tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương và thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, gây ách tắc giao thông).

Mặc dù đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động giải tán, tuy nhiên không những không chấp hành, số người tụ tập trên đường còn có hành vi chửi bới, lăng mạ cán bộ, dùng đá ném vào lực lượng chức năng… Đến khoảng 16h cùng ngày, một số giáo dân đã mang vật liệu dễ cháy đốt thành 2 đống lửa tại khu vực này và phải đến 18h cùng ngày, đám đông mới tự giải tán.

Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Trưởng Công an Thị xã Kỳ Anh cho biết: Những hành động như trên đã gây phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người dân.

Một bộ phận người dân quá kích tụ tập, gây ách tắc giao thông trên QL1A ngày 2/4. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Việc tụ tập, ngăn chặn, cản trở giao thông trên các huyết mạch giao thông như ở Thị xã Kỳ Anh hay xông vào trụ sở cơ quan công quyền, đánh người thi hành công vụ như ở Lộc Hà đều là hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng tình hình để kích động gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN chiều 4/4, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: Vụ việc Formosa xảy ra thời gian qua đã có nhiều giáo dân do không hiểu đường lối chính sách của Đảng về tôn giáo, không hiểu thực chất vấn đề nên nghe theo kẻ xấu và một bộ phận nào đó trong những người có chức sắc tôn giáo, tổ chức mít tinh, biểu tình phản đối.

Ông Nguyễn Túc cho rằng, đã nhiều lần nhà nước, kể cả Ban Tôn giáo Chính phủ và Hiệp sỹ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh gặp gỡ bà con để nói rõ những việc mà Đảng, Nhà nước ta đã làm để khắc phục hậu quả do Formosa gây ra. Thế nhưng, vì những người ác ý, đặc biệt có một số vị chức sắc tôn giáo không hợp tác, cố tình kích động giáo dân chống lại chính quyền.

Ông Nguyễn Túc cho rằng: “Bà con chúng ta phải tỉnh táo hơn, phải thấy được những việc mà Đảng, Nhà nước ta đã làm sau khi xảy ra sự cố Formosa đến nay. Nếu có những gì chưa tốt thì phản ánh thông qua Ủy ban Đoàn kết công giáo các cấp, thông qua người uy tín trong giáo dân. Đừng hành động vi phạm pháp luật”.

Ông Nguyễn Túc cũng đề nghị với MTTQ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Tôn giáo của tỉnh gặp gỡ giải thích cho bà con rõ những việc làm đâu là đúng, đâu là sai, đâu là hợp pháp, đâu là phạm pháp./.