Xác nhận 5 tàu chở cát nạo vét tại Cửa Đại ra bán ở Đà Nẵng

Ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, chiều qua (3/4), lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nghe Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, chính quyền thành phố Hội An và chủ đầu tư báo cáo tình trạng hút trộm cát tại khu vực Cửa Đại mang đi bán để doanh nghiệp san lấp mặt bằng tại dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước - The Sunrise Bay Đà Nẵng.

Theo đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, sau thời gian điều tra, xác định có 5 tàu gồm NĐ 3168, NĐ 3169, NĐ 2926, HP 4288, HP 2872 chở 4.394 mét khối cát từ Dự án nạo vét luồng đường thủy đoạn Hội An - Cù Lao Chàm, do Ban Quản lý Dự án Đường thủy nội địa làm chủ đầu tư. Tất cả 5 tàu này hút cát tại khu vực Cửa Đại mang đi san lấp mặt bằng cho dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước do ông Nguyễn Hữu Thạch, 49 tuổi, chủ cửa hàng xăng dầu Quốc Việt, trú tại số 273, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện.