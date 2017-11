Xe buýt tranh giành khách, rượt đuổi nhau trên đường

Trong đó xuất hiện tình trạng các xe buýt trá hình từ 7 đến 9 chỗ ngang nhiên đón khách làm mất trật tự an toàn giao thông.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện tình trạng hàng trăm xe “dù” loại 7 đến 9 chỗ ngang nhiên đưa đón khách tại các bến đón trả khách của xe buýt, tạo ra việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động vận tải hành khách. Điều đáng nói là, các xe buýt trá hình và xe buýt tranh giành khách, rượt đuổi nhau, gây mất an toàn giao thông khiến hành khách lo lắng.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có khoảng 200 xe buýt trá hình hoạt động ở hầu khắp các tuyến nội tỉnh, thậm chí kể cả các tuyến cố định của xe khách đi các huyện miền núi như: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông, Tương Dương, Anh Sơn, Thanh Chương, Nghĩa Đàn...

Do tranh giành khách xe buýt cùng hãng húc phải nhau

Ông Hoàng Ngọc Chính, Giám đốc điều hành Công ty xe buýt Đông Bắc Nghệ An, công ty có số xe buýt nhiều nhất tỉnh Nghệ An với 113 xe, cho biết: "Nổi cộm nhất là nhiều xe buýt của nhiều doanh nghiệp trùng nhau tuyến đường từ 50 đến 70% lộ trình tuyến, nên xảy ra vấn đề xe cứ cạnh tranh khách, rượt đuổi nhau, mất an toàn giao thông, vi phạm bắt khách ngoài điểm, rồi trả khách ngoài điểm."

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An, 11 tháng qua, hoạt động vận tải xe buýt đã gây ra 15 vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết, 15 người bị thương, trong đó có nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 924 trường hợp xe buýt vi phạm luật an toàn giao thông, trong đó chủ yếu các lỗi chạy quá tốc độ, không nhường đường cho xe ưu tiên, dừng đỗ không đúng nơi quy định...

Các doanh nghiệp xe buýt bị xử phạt nhiều nhất gồm hãng xe Đông Bắc, hãng xe Thạch Thành, xe Sự Chuyên... Lực lượng chức năng đã xử phạt và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 163 trường hợp, tạm giữ 16 xe.

Lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp kiểm tra giữ gìn trật tự ATGT nội thành

Ông Nguyễn Sĩ Thắng, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết: "Qua thiết bị hành trình, chúng tôi đã theo dõi, xử phạt, đặc biệt thu hồi phù hiệu đối với các phương tiện chạy quá tốc độ. Ngoài việc xử phạt, một trong những biện pháp thì đối với xe vi phạm, cốt lõi nhất là công tác tuyên truyền để chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành tốt các quy định của pháp luật để giảm thiểu vi phạm."

Trung tá Nguyễn Duy Hà, Đội trưởng Cảnh sát giao thông thành phố Vinh cho hay, thời gian gần đây, hoạt động vận tải xe buýt trong nội thành đã trật tự hơn, do lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phối hợp các hãng xe buýt quản lý hoạt động của các lái xe. Tuy nhiên, khi không có mặt lực lượng chức năng thì các lái xe vẫn cứ vi phạm.

Trước thực tế này, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tổ chức tập huấn nâng cao đạo đức cho lái xe, khám sức khỏe và sát hạch lại tay nghề; đồng thời phối hợp với lực lượng công an, UBND các huyện, thành, thị xã kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với xe buýt trá hình./.