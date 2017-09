Xe khách ngang nhiên đón trả khách ngoài bến dịp nghỉ lễ 2/9 ​

Nhiều xe rời khỏi bến là chạy "rùa bò", "vợt" khách dọc đường như thế này.

Hôm nay được xem là ngày cao điểm đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Mặc dù các bến xe đã chuẩn bị phương án tăng cường phương tiện để giải tỏa nhanh lượng hành khách đến bến, tuy nhiên, đã có rất nhiều tuyến đường quanh khu vực các bến xe ở Hà Nội đã xảy ra tình trạng xe khách ngang nhiên đón trả khách, bất chấp việc xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng.

Tại các bến xe ở Hà Nội, phía bên trong, lực lượng Thanh tra giao thông, nhân viên bảo điều độ bến xe rất đông. Và tất nhiên, những chuyến xe khách xuất bến rất trật tự, chở đúng số người quy định.

Tuy nhiên, phía ngoài các bến xe này thì hoàn toàn ngược lại. Xe khách sau khi rời bến đã dừng, đi chậm để đón khách dọc đường.

Càng về cuối chiều, lượng người đổ về các bến xe càng đông hơn.

Trên tuyến đường Phạm Hùng trước cổng bến xe Mỹ Đình, tình trạng đón trả khách diễn ra khá phổ biến… Lực lượng cảnh sát giao thông liên tục phát hiện, kiểm tra và lập biên bản nhưng không xuể. Nhiều lái xe vi phạm cho rằng mình chỉ đi chậm chứ chưa bắt khách…

“Vì hôm nay ngày lễ nên nhiều khách cứ chạy theo xe, mình phải bảo có công an không người ta cứ chạy theo xe”, lái xe Hán Văn Hải, chạy tuyến Hà Nội - Vĩnh Phúc phân bua khi bị xử lý.

Nhiều xe dừng đỗ bắt khách tại đường vành đai 3 trên cao.

“Những ngày này, xe quen chạy tuyến huyện nên nhiều người trong làng cứ gọi điện đặt chỗ, bảo chờ để ra bắt xe, xe em vừa dừng lại để nghe điện thoại thôi vì đường đông quá...”, lái xe Lê Văn Hùng, chạy tuyến Hà Nội - Phú Thọ nói.

Trong khi đó, tại tuyến đường trên cao vành đai 3, dù cấm xe khách dừng đỗ đón trả khách, thế nhưng, không ít xe khách đã bất chấp, vẫn “hồn nhiên” dừng đỗ, bắt khách trên đường trên cao giữa nhiều dòng phương tiện qua lại.

Chứng kiến cảnh nhà xe các tuyến nối đuôi nhau bắt khách đầu điểm lên xuống đường vành đai 3 trên cao. Nhìn hàng loạt người dân đi bộ lên đường trên cao để bắt xe mới thấy hết sự lỏng lẻo trong kiểm soát, xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng.

Theo lực lượng cảnh sát giao thông, dù mức phạt cho vi phạm dừng đỗ trái quy định lên đến 700.000 đồng và phạt hành vi đón trả khách trái quy định lên tới 1,4 triệu đồng, giữ bằng lái 2 tháng, thế nhưng hình như vẫn chưa đủ sức răn đe.

“Xe khách vì lợi nhuận người ta bất chấp an nguy và trật tự an toàn giao thông mà cố tình đi chậm để cho khách lên xuống, nhiều xe vừa chạy vừa kéo khách lên...”, Đại úy Trần Quang Chinh - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT - Công an Thành phố Hà Nội nói.

Trong khi Ủy ban ATGT Quốc gia thì cho rằng cần thiết phải xử lý cả lực lượng chức năng khác khi để xảy ra tình trạng này.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng: Trước đây hay nói nhiều về xử lý vi phạm của lái xe, lần này là xử lý luôn mọi hành vi vi phạm. Bởi vì lái xe có thể vi phạm nhưng vi phạm của những người làm công tác tổ chức giao thông, vi phạm của người làm công tác quản lý hạ tầng cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn rất thảm khốc.

Mặc dù hàng loạt xe khách dừng đỗ đón trả khách ngang nhiên như vậy, thế nhưng trong ngày 1/9, chúng tôi hoàn toàn không hề thấy bóng dáng một Thanh tra giao thông Hà Nội nào kiểm tra, xử lý các xe khách vi phạm ngoài đường. Cũng chính vì lực lượng chức năng mỏng nên hành khách đều đổ ra đường bắt xe cho tiện. Đây chính là sự tiếp tay để xe khách dừng đỗ đón trả khách lộn xộn trong dịp nghỉ lễ./.