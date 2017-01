Yên Bái: Hủy nổ quả bom nặng 350 kg

Ban Công binh - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên vận chuyển, huỷ nổ thành công và an toàn quả bom Mỹ nặng 350 kg.

Trước đó, ngày 3/1/2017, gia đình ông Nguyễn Duyên An, thôn 6 Cầu Cao, xã An Bình, huyện Văn Yên thuê máy múc san gạt đất làm ruộng màu phát hiện một quả bom, nên đã dừng thi công, kịp thời thông báo lên UBND huyện.

Trao đổi phương pháp hạ bom xuống hố hủy nổ. (ảnh: Báo Nhân dân)

Qua kiểm tra, xác minh, đây là quả bom phá, Mỹ đã thả trong chiến tranh phá hoại miền Bắc những năm 1968 - 1970, vỏ bom còn tốt, đường kính 0,42m, dài 1,26m, trọng lượng 350 kg, nằm cách đường sắt Hà Nội - Lào Cai khoảng 20 m và cách các khu dân cư khoảng 500m, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và của Nhà nước, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã có Chỉ thị yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên lập kế hoạch, phương án xử lý, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thành lập Ban chỉ đạo và huy động lực lượng xử lý.

Ban chỉ đạo phá bom của huyện Văn Yên đã huy động trên 50 cán bộ, chiến sỹ cơ quan quân sự huyện, Công an huyện và lực lượng dân quân với gần 200 nhân công đào bới lộ thiên, hố hủy nổ, sửa đường tổ chức vận chuyển bom hơn 6 km đến địa bàn thôn Khe Rồng, xã An Bình, huyện Văn Yên tiến hành huỷ nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngay sau khi huỷ nổ, Ban chỉ đạo của huyện cùng với cơ quan công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo thu dọn hiện trường, lập biên bản bàn giao đất cho địa phương và gia đình quản lý, canh tác. UBND huyện Văn Yên đã khen thưởng 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ./.