Yên Bái: Vỉa hè ngổn ngang và ngăn nắp

Yên Bái là một tỉnh miền núi, tuy nhiên Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh cũng khá phát triển. Kèm theo đó là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra phổ biến. Trước tình hình đó, từ ngày 3/4/2017 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái ra quân đồng loạt kiểm tra xử lý, tháo dỡ các vi phạm về hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè. Để tạo sự đồng thuận từ nhân dân, trước khi ra quân lập lại trật tự đô thị, thành phố Yên Bái đã tuyên truyền cho người dân nắm rõ chủ trương của tỉnh và thành phố. Rà soát, thống kê, sơn vạch chỉ giới hành lang các tuyến đường trên địa bàn. Tự giác đập bỏ các bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Yên Bái có gần 3.500 trường hợp vi phạm về hành lang an toàn giao thông... bao gồm: trên 400 biển quảng cáo, hơn 380 trường hợp kinh doanh hàng hóa trên hành lang an toàn giao thông, gần 300 mái che, mái vẩy, 2.000 bậc tam cấp lên xuống... Lực lượng chức năng phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái tháo dỡ công trình vi phạm. ...đập bỏ các mái tôn, phần xây dựng trái phép. Một cây xanh trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo bật gốc được lực lượng chức năng chặt bỏ tạo hành lang thông thoáng. Một xe ô tô vi phạm hành lang an toàn giao thông trên Đại lộ Nguyễn Thái Học bị lập biên bản xử lý. Do nhiều bậc tam cấp lên xuống bị đập bỏ nên có nhiều công việc cho các thợ xây. Nhiều bậc tam cấp được thiết kế lại sau khi bị đập bỏ phần vi phạm. Kiểu thiết kế khi cần nâng lên, khi không sử dụng hạ xuống cho bằng mặt hành lang vỉa hè. Kiểu thiết kế gập, khi cần mở ra sau đó gập lại. Sau 3 ngày ra quân đã có gần 1.000 hộ dân tự động tháo dỡ công trình vi phạm... 3.000 hộ dân ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị và 12 tuyến đường được sơn vạch chỉ giới hành lang. Khu vực chợ Yên Bái vốn là điểm nóng về vi phạm hành lang an toàn giao thông, nay các tiểu thương đã bày bán hàng bên trong vạch chỉ giới. Dự kiến đợt ra quân này sẽ kéo dài đến trung tuần tháng 5, tùy theo mức độ công việc của từng địa bàn.

