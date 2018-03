Bắt quả tang một lò mổ bơm nước, tiêm thuốc an thần cho heo

Khoảng 21h tối 20/3, lực lượng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với ngành chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra cơ sở tập kết, nhốt heo tại khu phố 7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa do ông Phạm Mạnh Công làm chủ.



Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49B), Bộ Công an vừa bắt quả tang một lò mổ có hành vi bơm nước, tiêm thuốc an thần cho heo trước khi giết mổ tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều người đang tiến hành bơm nước cho heo. Tại hiện trường đã có 79 con heo bị bơm nước nằm la liệt trên nền, không thể đứng lên.

Ngoài ra, nhiều khả năng số heo này cũng đã bị tiêm thuốc an thần do công an phát hiện, thu giữ nhiều kim tiêm, vỏ chai thuốc an thần.

Hiện trường vụ việc.

Bước đầu chủ cơ sở khai nhận, số heo được thu mua sau đó đưa về bơm nước cho tăng trọng rồi chuyển đến lò mổ tại tỉnh Long An để giết mổ. Dù vậy, chủ cơ sở không thừa nhận tiêm thuốc an thần cho heo.

Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc./.

