Phát hiện hơn 1200 kg phụ phẩm bò mất an toàn vệ sinh thực phẩm

Rạng sáng nay (19/1), Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Hóc Môn và các hộ kinh doanh thực phẩm. Đây là đợt tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán ở TPHCM. Số thịt bò không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện.

Cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh phụ phẩm bò của bà Nguyễn Thị Xuân trên đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 1.200 kg phụ phẩm bò với 3 thùng nhựa lớn đựng sách bò đen, bốc mùi được ngâm trong nước vôi trắng đục cùng một máy trộn bê tông loại nhỏ được cắm điện sẵn bên cạnh; hàng chục kg tim bò, lòng bò và nhiều chân bò chưa cạo sạch lông nằm ngổn ngang trên nền nhà dơ bẩn. Bên cạnh đó, khi kiểm tra tủ đông, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều kg phổi, gan bò chảy dịch, bốc mùi hôi thối.

Sách bò, lòng bò được ngâm trong thùng nước vôi trắng đục.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Xuân không xuất trình được giấy tờ liên quan nguồn gốc thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chủ hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân cho biết, nguồn hàng này lấy từ lò mổ tại huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) khách hàng mua các phụ phẩm bò này đa số là người bán hàng rong, buôn bán lề đường và các quán nhậu.

Bà Nguyễn Thị Xuân phân trần: “Tại vì tôi đi bán hàng ở chợ, người ta đến bỏ hàng cho tôi, tôi tải hàng ra và đi bán thôi, ai đến mua thì mua nên tôi không nhớ rõ. Việc ngâm lòng trong nước vôi đục là cách làm từ trước đến nay… Từ bây giờ, tôi rút kinh nghiệm, còn lúc trước tôi không biết”.

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc.

Có mặt tại thời điểm kiểm tra, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, việc hộ kinh doanh này hoạt động đã nhiều năm mà không bị phát hiện hay xử lý cho thấy chính quyền địa phương chưa giám sát chặt hoạt động thu mua và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Với việc kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm như vậy sẽ rất nguy hại cho người tiêu dùng. Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm rõ nguồn gốc, chất lượng những phụ phẩm này và xử lý theo đúng quy định./.

