TP HCM: Phát động đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố

Nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của người kinh doanh, tối 28/12, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM kết hợp với UBND quận Tân Bình tổ chức lễ phát động “Chung tay đảm bảo An toàn thực phẩm thức ăn đường phố” tại khu thức ăn đường phố chợ Phạm Văn Hai.

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. (Ảnh minh họa)

Trên địa bàn TP HCM có hơn 20.000 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, với trên 24.522 người tham gia kinh doanh. Trong 9 tháng năm 2018, các quận huyện, phường xã tiến hành kiểm tra gần 15.200 cơ sở và đã phát hiện 6.245 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó có 126 cơ sở bị phạt với số tiền hơn 114 triệu đồng.

Tại lễ phát động, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM cho rằng, thức ăn đường phố tiện lợi, đáp ứng được nhu cầu ăn nhanh, ăn ngon của mọi người, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, gây ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, các chủ cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố cần mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến, đảm bảo thức ăn ngon, an toàn.

PC_Article_Middle

Để cải thiện, nâng cao chất lượng thức ăn đường phố, trước mắt, Ban Quản lý An toàn thực phẩm phối hợp với UBND quận 4, quận Tân Bình triển khai xây dựng mô hình điểm kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm tại một số khu vực ẩm thực. Các điểm này được Ban Quản lý An toàn thực phẩm hỗ trợ các giải pháp cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm; tập huấn cung cấp kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho người trực tiếp chế biến tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; trang bị thiết bị, dụng cụ kiểm soát an toàn thực phẩm…

Bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, Ban Quản lý An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục phối hợp với các quận, huyện xây dựng các mô hình điểm kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố: “Chúng ta sẽ xây dựng những tuyến phố điểm về an toàn thực phẩm. Các quận, huyện thông qua rà soát trên 20.000 cơ sở như vậy để đăng ký. Đến nay, đã có 60 tuyến phường, xã điểm đăng ký về an toàn thực phẩm và 14 tuyến phố và 20 khu điểm về an toàn thực phẩm”./.

Bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm trong trường học VOV.VN - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP trong đó có yêu cầu bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh ở trường học.