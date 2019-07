Vụ nhiều người ngộ độc ăn tiệc cưới: Phạt 2 nhà hàng hệ thống Adora

Động thái này thực hiện sau khi xảy ra vụ nhiều người ăn tiệc cưới tại nhà hàng Adora Center, ở số 431 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình vào ngày 30/6 về phải nhập viện với nhiều triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Một khách hàng nghi ngộ độc sau tiệc cưới tại nhà hàng The Adora Luxury

Sau khi các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh sự việc nhiều người bị các triệu chứng tiêu chảy, nôn ói, sốt phải nhập viện khi ăn tiệc ở Adora Center về, các đội quản lý ATTP của Ban Quản lý ATTP TP HCM đã thanh tra toàn diện 9 cơ sở của hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora trên toàn thành phố.

Đoàn kiểm tra ghi nhận sai phạm ở 2 cơ sở là Adora Center ở địa chỉ số 431 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình – nơi được phản ánh là có nhiều người bị ngộ độc và cơ sở Adora Grand View ở Ngô Gia Tự, quận 5. Cụ thể, cống rãnh thoát nước tại đây bị ứ đọng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Mỗi đơn vị bị xử phạt 8 triệu và yêu cầu khắc phục.



Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý ATTP TPHCM cho biết, để kết luận được ngộ độc thực phẩm ở Adora Center phải xác định bị ngộ độc ở khâu nào, để xử phạt thích đáng đơn vị này và yêu cầu khắc phục trong tương lai. Vì vậy mà phải điều tra kỹ lưỡng để đảm bảo các yếu tố chính xác, nên chưa có kết luận chính thức về vụ việc vừa qua.