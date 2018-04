Nhiều người Việt đang hãm hại đồng bào mình tàn nhẫn!

Ngày hôm qua, dư luận thực sự rúng động trước thông tin một cơ sở sản xuất cà phê rang xay ở Tây Nguyên dùng lõi pin để trộn với cà phê thải loại, rồi bán cho người tiêu dùng trong nước. Chỉ 3 tháng đầu năm, cơ sở này đã cung cấp ra thị trường 3 tấn cà phê “cực độc” này.

Người tiêu dùng chưa kịp hoàn hồn sau hàng loạt vụ thực phẩm bẩn, thuốc điều trị ung thư giả… thì lại tiếp tục đón nhận thông tin “cà phê trộn bột pin” khiến ai cũng thực sự hoang mang, lo lắng. Điều khó giải thích hơn cả, vì sao, những người được gọi là “đồng bào” lại nghĩ ra những chiêu kinh doanh cực độc khiến những kẻ máu lạnh cũng phải run sợ?

Nước pha bột pin được dùng làm "chất tạo màu" cho cà phê!

Nhiều người Việt đang tự giết chết đồng bào mình bằng những cái chết hàng loạt, từ từ, đau đớn. Người chưa bị bệnh chắc chắn sẽ bị bệnh, còn người đã bị bệnh thì nhanh chết hơn. Ai cũng biết, những thứ hàng ngày mình ăn, mình uống vào đều có chứa các nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Nhưng con người không còn lựa chọn nào khác. Ăn vào thì chết từ từ, không ăn thì chết đói. Mà chết đói thì chết rất nhanh.

Vì sao những hành vi giết người không dao, giết người từ từ này dù bị xã hội lên án nhưng vẫn ngang nhiên diễn ra và diễn ra với tần suất, mức độ ngày càng ghê gớm, rộng khắp? Có lẽ do mức độ xử lý chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe. Hình phạt vài chục triệu so với tiền lời lãi hàng tỷ đồng thì không thấm tháp vào đâu. Đơn giản như hành vi sản xuất thuốc chữa ung thư bằng bột than tre bị phạt 40 triệu đồng so với qui mô xâm nhập của mặt hàng này vào đời sống, mức độ tin dùng… thì đó chỉ là “muỗi đốt gỗ”.

Tham lam và vô lương khiến những kẻ sản xuất, kinh doanh máu lạnh kia bất chấp tất cả. Chúng dám làm những cái ác tột cùng, sẵn sàng cho người khác ăn, uống các chất độc hại để mình rung đùi ngồi đếm tiền. Hậu quả của những hành động vô lương này không phải chỉ ảnh hưởng tới 1 người mà tới cả cộng đồng, ảnh hưởng tới chất lượng giống nòi dân tộc. Vì đâu mà Việt Nam được xếp vào hàng có số người mắc bệnh ung thư nhiều nhất thế giới? Nguyên nhân không nhỏ là từ ăn uống, hóa chất mà ra. Vì đâu quá nhiều gia đình kiệt quệ vì những căn bệnh quái ác hiểm nghèo? Cũng một phần từ thực phẩm bẩn...

So sánh thường khập khiễng nhưng dư luận thực sự bất bình khi một kẻ nào đó cầm dao giết một mạng người thì phải đền bằng mạng sống, còn những kẻ sản xuất thực phẩm bẩn, thuốc giả khiến bao người mang trọng bệnh, kinh tế kiệt quệ, được xem như giết người hàng loạt, giết người âm thầm lại chỉ bị xử phạt hành chính là không công bằng.

Hiểm họa mang tên “thực phẩm bẩn” là nỗi lo sợ ấy đang ám ảnh trong tiềm thức, giấc ngủ của rất nhiều người./.

