Quay đầu xe giữa cầu: Ngán ngẩm ý thức của người Việt

Liên tiếp các rắc rối, tai nạn giao thông xảy ra những ngày qua khiến chúng ta phải nghiêm túc nhìn lại ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, phần lớn tai nạn giao thông xảy ra do ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, trong đó các vi phạm phổ biến xảy ra là đi sai làn đường, phóng nhanh vượt ẩu…

Video clip về người phụ nữ lái xe quay đầu giữa cầu Cót còn có thái độ không đúng mực với người đi xe máy đã khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Trước đó, một phụ nữ lái xe ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng khiến nhiều người “đứng tim”, rất may không có tai nạn xảy ra. Các vụ việc này đều đã được cơ quan chức năng xử lý theo đúng luật, nhưng theo đánh giá là vẫn chưa đủ sức răn đe.

Vừa mới sáng nay, lại xuất hiện clip một bé trai 7-8 tuổi lái xe tải chạy băng băng trên đường phố Thanh Hóa khiến nhiều người bức xúc, bất bình về hành vi coi thường an toàn giao thông, coi thường tính mạng của người khác của người ngồi cạnh cháu bé.

Đến chiều tối hôm qua (18/3), cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ gần như tê liệt trong gần 10 tiếng đồng hồ vì liên tục xảy ra 3 vụ tai nạn. Đáng tiếc nhất là vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa đang đi làm nhiệm vụ cứu hộ với một xe khách khiến 9 người thương vong. Chưa bàn đến chuyện ai là người có lỗi trong vụ tai nạn này, nhưng ở đây cho thấy một cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, có phần không tuân thủ đúng nguyên tắc vận hành phương tiện trên cao tốc. Xem lại clip pha va chạm ai cũng thấy rõ điều này.

Trở lại câu chuyện ý thức chấp hành luật giao thông của người Việt, tình trạng tắc đường xảy ra liên miên ở các thành phố lớn hiện nay nhiều người cho là do hạ tầng giao thông chưa theo kịp sự phát triển của mật độ phương tiện giao thông. Thế nhưng, một nguyên nhân không nhỏ là do ý thức của người tham gia giao thông còn rất kém. Họ tranh giành nhau từng mét đường, không cần biết có ảnh hưởng gì đến những người xung quanh hay không. Nhiều vụ ùn tắc xảy ra chỉ vì những người tham gia giao thông theo kiểu “hai con dê đi qua một chiếc cầu”.

Người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông không còn là chuyện hiếm. Vấn đề là cảnh sát giao thông có yêu cầu dừng xe và xử lý xuể hay không mà thôi. Còn những tình huống đang chạy xe bon bon mà bất ngờ rẽ trái, rẽ phải… khiến người đi xe đằng sau đâm vào đuôi xe đi trước hoặc bị một phen hú hồn thì nhiều như cơm bữa.

Một thói xấu nữa, nhiều người đã quên thói quen nhường đường cho phương tiện khác, đặc biệt là các phương tiện đang làm nhiệm vụ như xe chữa cháy, xe cứu thương hoặc đoàn xe ưu tiên. Thậm chí, khi xảy ra các tình huống khẩn cấp, đáng lẽ phải giải phóng phương tiện, con người để các lực lượng chức năng vào ứng cứu, làm nhiệm vụ thì người dân hiếu kỳ lại túm tụm xem. Công an, cảnh sát khi đó ngoài việc lo cấp cứu, cứu hỏa lại còn phải lo dẹp đám người tò mò cố chen vào khu vực nguy hiểm kia chỉ để nhìn ngó…

Tham gia giao thông trên đường không ai nói trước được điều gì. Nhưng chúng ta có thể hạn chế tối đa những rủi ro, tai nạn bằng việc nâng cao ý thức, tuân thủ luật pháp về an toàn giao thông. An toàn của bạn chính là an toàn của người khác!/.