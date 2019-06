Thư của mẹ: Nỗ lực của con là sự tự hào chứ không chỉ có giấy báo ĐH

Sáng nay (24/6), các thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019. Kết quả của kỳ thi này sẽ dùng để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Đây được coi như một kỳ thi quan trọng bậc nhất trong cuộc đời mỗi học sinh. Lo lắng, hồi hộp có lẽ là tâm trạng chung không chỉ của hàng triệu thí sinh mà còn là của hàng triệu phụ huynh, gia đình trên cả nước.

Là một phụ huynh, đồng thời cũng là một chuyên gia giáo dục, cô giáo Tô Thụy Diễm Quyên đã viết thư nhắn nhủ con mình cũng như các thí sinh khác trước kỳ thi này:

“Chỉ còn vài ngày nữa, con sẽ bước vào một kỳ thi lớn. Người ta gọi là "vượt vũ môn" vì nó là ngã rẽ quan trọng nhất trong cuộc đời. Mẹ biết, suốt một năm nay con đã rất nỗ lực và lo lắng. Đêm đêm nhìn phòng con sáng đèn, mẹ mừng vì con đã biết tự chủ trong học tập. Tuy nhiên, mẹ muốn con hiểu và ghi nhớ thật kỹ những điều sau:

Càng gần ngày thi, con càng cần thư giãn và ăn uống tốt. Nếu không khi vào phòng thi con sẽ kiệt sức và chả nhớ gì mà làm bài đâu. Lúc đó, mẹ chỉ còn biết “chúc con may mắn lần sau” thôi con ạ.

Hãy nhớ, chẳng có ai giúp con trong phòng thi đâu nhé. Do vậy, con đừng hy vọng ai đó bày cách cho con cách làm bài hoặc con cũng đừng kỳ vọng vào “phao” mà con dự định mang theo. Điều tệ hại nhất đó là phải lén lút làm điều xấu.

Nếu có rớt vẫn phải hiên ngang nha con, còn đậu bằng cách gian dối mờ ám sẽ làm con muôn đời chẳng thể tự hào về chính mình và sau này khi con dạy cháu của mẹ về tính trung thực sẽ rất ngượng ngập khó khăn.

Thực ra, chưa chắc con thi đậu đại học mà đã là vượt vũ môn nhé. Mẹ đọc một báo cáo của Grab là: 80% người đang chạy xe cho Grab có bằng đại học đó con. Trong khi mẹ chỉ có bằng chuyên tu nhưng cũng được xem là rất thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp của mẹ bởi vì mẹ đã không ngừng học tập trong suốt những năm sau khi rời ghế nhà trường THPT.

Đó cũng là minh chứng rằng, học tập là việc phải làm suốt đời con ạ. Lần này chưa đậu thì lần sau đậu, có sao đâu (Nhưng mà nếu con đậu ngay năm đầu tiên thì tốt hơn vì mẹ sẽ nhanh được kết thúc chu cấp học hành cho con…)

Đến thế kỷ này thì các con sẽ phải có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, tư duy phản biện và khả năng nhận thức linh hoạt. Nghề mà con sắp học chưa hẳn sẽ là nghề con làm trong tương lai. Tốt nhất là phải tìm cách tăng cường trải nghiệm để tự hình thành kỹ năng. Mà việc trải nghiệm thì có ở khắp nơi chứ không chỉ có trong trường đại học.

Vì thế, Đại học không phải là cánh cửa duy nhất của con đâu con ạ. Hiểu điều đó thì con cứ bình tĩnh mà làm bài thôi. Mẹ “thề” là đất vẫn không sụp xuống nếu con chưa đủ điểm vào trường con chọn.

Tuy nhiên, nếu con không đậu thì toàn bộ việc nhà sẽ là của con nhé. Vì ông bà có câu “Ẵm em thì khỏi xay thóc” – mẹ dịch nghĩa là “không đậu đại học thì làm hết việc nhà” nha.

Mẹ chưa bao giờ so sánh con với ai cả (Vì con có giống ai đâu mà so!) Tuy nhiên, mẹ có một sự thật cần nói với con rằng, nhìn thấy đêm đêm con miệt mài học mẹ vô cùng hạnh phúc và vô cùng ngưỡng mộ con!

Con biết vì sao mẹ “ngưỡng mộ” con không? Ngày xưa bằng tuổi con, khi học thi mẹ hay ngủ trộm và có lén bà ngoại đọc truyện tranh chứ không chăm bằng con đâu. Vì thế mẹ muốn con hiểu rằng chỉ cần nhìn thấy con nỗ lực là đã quá tuyệt vời đối với mẹ rồi.

Con đậu hay không đậu thì chúng ta vẫn còn nhiều giải pháp khác mà, thậm chí Gap year một năm cũng rất tốt con ạ. (Con người ta Gap year đi du lịch để tìm hiểu thế giới nhưng nếu con Gap year thì mẹ nghĩ con nên đi làm thêm để hiểu kiếm tiền vất vả hơn xài tiền nhiều lắm.)

Con yêu, hành trình của cuộc đời chúng ta không chỉ là những kỳ thi. Bởi những kỳ thi này còn có cả yếu tố may rủi nữa con ạ. Do đó, chỉ cần làm hết sức và bình tĩnh đón chờ kết quả với một tâm thế hết sức bình an.

Nỗ lực của con sẽ là sự tự hào của con chứ không phải tấm giấy báo nhập học đại học mới là đáng tự hào đâu nhé. Cám ơn con vì đã chăm chỉ tích cực học tập không chờ mẹ nhắc nhở hay yêu cầu.

Còn bây giờ, con hãy nghỉ ngơi, thư giãn, lấy sức để … gặt hái thành quả 12 năm đèn sách của mình nhé!

Chúc con sức khỏe, tự tin, chủ động vào cuộc khám phá xem mình đang ở vị trí nào.

Mẹ yêu con!”/.