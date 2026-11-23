Trong thông tin đăng trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam ngày 17/11/2026 về các hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 (https://vov.vn/van-hoa/ngay-van-hoa-viet-nam-nam-2026-khang-dinh-vi-the-trung-tam-van-hoa-cua-thu-do-post1350988.vov), chúng tôi đã đăng tải thông tin: Tối 22/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, dự kiến diễn ra hai suất trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping vào lúc 20h và 21h, mỗi suất kéo dài 30 phút; cùng với đó là không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm văn hóa, quà lưu niệm và sản phẩm làng nghề tại các tuyến phố lân cận.

Tuy nhiên, hoạt động trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping nêu trên đã không diễn ra như thông tin được đăng tải. Chúng tôi đã thực hiện quy trình xử lý tin này trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng để chỉnh sửa, đồng thời đã nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Chúng tôi xin cải chính thông tin và cáo lỗi cùng bạn đọc về sự thiếu chính xác này.

Trân trọng cảm ơn bạn đọc đã quan tâm, theo dõi và chia sẻ thông tin.