110 tác phẩm xuất sắc giành Giải thưởng toàn quốc Thông tin đối ngoại lần thứ IX

Sau hơn 4 tháng phát động (29/3/2023-31/7/2023), Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX đã kết thúc thành công tốt đẹp bằng Lễ trao giải diễn vào tối 12/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhằm tôn vinh các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải cũng như lực lượng những người làm công tác thông tin đối ngoại.

Ban Tổ chức Giải thưởng cho biết, tại kỳ Giải thưởng lần thứ IX đã nhận được hơn 1.400 tác phẩm/sản phẩm gửi tham gia, tăng 30% so với kỳ Giải thưởng trước. Số lượng các tác phẩm tăng thêm tập trung chủ yếu tại các hạng mục sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại; báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài; truyền hình; ảnh; video clip. Hạng mục báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt và tiếng nước ngoài vẫn dẫn đầu về số lượng các tác phẩm/sản phẩm tham gia Giải thưởng năm nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Nhất.

Chủ đề của các tác phẩm, sản phẩm năm nay bao quát đầy đủ các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa… quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế; thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, quyền con người; vẻ đẹp đất nước, con người, giá trị văn hóa Việt Nam…Nhiều tác phẩm, sản phẩm thể hiện được tư duy đổi mới, sáng tạo về phương thức; ứng dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông mới.

Qua hai vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao cho 110 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc gồm: 8 giải Nhất, 22 giải Nhì, 30 giải Ba và 50 giải Khuyến khích. Đài TNVN có 8 tác phẩm đạt giải: trong đó có 1 giải Nhất thuộc về Ban Đối ngoại (VOV5) với tác phẩm: “Tết Nguyên đán mang thông điệp đặc biệt về giá trị văn hóa Việt Nam” , 1 giải Nhì của Ban Thời sự (VOV1) với tác phẩm “Âm vang hào khí“Hà Nội - Điên Biên Phủ trên không”, 1 giải Ba của Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Ai Cập với tác phẩm “Đoàn kết vượt qua đau thương” và 5 giải Khuyến khích của các đơn vị khác trong Đài.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Nhì.

Nhà báo Nguyễn Hồng Vân, đại diện cho nhóm tác giả đoạt giải Nhất thể loại phát thanh với tác phẩm: “Tết Nguyên đán mang thông điệp đặc biệt về giá trị văn hóa Việt Nam” , Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn từ văn hóa truyền thống ở Hà Nội, sau đó lan tỏa ra, phản ánh những cái Tết của cộng đồng, kiều bào ở các nước trên thế giới, trong đó nhấn mạnh những nét đặc sắc của Tết Việt Nam để cộng đồng kiều bào ở nước ngoài có thể cảm nhận đầy đủ những nét đẹp, nét cổ truyền đặc sắc nhất của văn hóa Việt. Để thích ứng được với truyền thông ngày càng hiện đại, chúng tôi tự nhận thấy cần phải cải tiến cách truyền tải thông tin, làm sao thính giả có thể tiếp cận nhanh và cảm nhận được sâu sắc nhất nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam”.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ và Tổng Giám đốc VTV Lê Ngọc Quang trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Ba

Giải thưởng lần IX tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của các tác giả, nhóm tác giả là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời cũng ghi nhận sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan nghiên cứu, tổ chức, cá nhân, giới nghệ sỹ, chuyên gia học giả… Nhiều tác phẩm, sản phẩm được đầu tư công phu, có chất lượng.

Đại úy Nguyễn Thi Tùng, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, đại diện nhóm tác giải đạt giải Nhì thể loại truyền hình với tác phẩm “Cảm ơn lắm! Việt Nam” và tác giả Cẩm Lai, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài TNVN, đạt giải Khuyến khích hạng mục sáng kiến với Show diễn “Tôi yêu áo dài, Tôi yêu Viêt Nam ̣” cho biết:

“Trong chuyến công tác vừa rồi, Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi lần chúng tôi đến vùng đất nào, họ đều mang ra những khẩu phần ăn của họ trao tặng cho bộ đội cũng như đoàn công tác. Tình cảm họ dành cho quân đội Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ thật sự rất ấn tượng. Cái tên tác phẩm chúng tôi đặt cũng rất là đơn giản, thay lời cảm ơn của người dân Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam” - Đại úy Nguyễn Thi Tùng nói.

“Người Việt Nam ở Anh đi đến các quốc gia khác đều mặc bộ áo dài có họa tiết hoa sen cùng đồng hồ Bigben. Khi nhìn thấy 2 họa tiết đó thì mọi người sẽ nhận ra nó đến từ đâu. Chúng tôi cũng mong rằng chúng tôi sinh ra tại Việt Nam, có nguồn cội Việt Nam nhưng chúng tôi đang được thụ hưởng chính sách ngoại giao, hợp tác, giao lưu, hữu nghị giữa 2 quốc gia và chúng tôi mong muốn rằng trong thời gian tới, chính bản thân những người Việt Nam ở Anh hay ở nước ngoài sẽ trở thành những sứ giả văn hóa mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế” - tác giả Cẩm Lai, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài TNVN chia sẻ.