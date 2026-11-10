255 lượt ý kiến góp ý, nhiều nội dung được chỉnh lý trong dự thảo Luật Đất đai

Trên cơ sở 255 lượt ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận về dự thảo luật đất đai sửa đổi, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và tài chính, cuộc họp giữa cơ quan thẩm tra với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng chính phủ và các Bộ liên quan, Bộ Nông nghiệp và môi trường đã có báo cáo Chính phủ về các nội dung tiếp thu, giải trình.

Theo đó, các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo luật gồm quyền hạn và trách nhiệm của nhà nước, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất, phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; tài chính về đất đai, giá đất; thời hạn, hạn mức sử dụng đất, chế độ sử dụng đất. Đồng thời đã tiếp thu, hoàn thiện về kỹ thuật soạn thảo trong toàn bộ dự thảo Luật.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề còn các ý kiến khác nhau như thẩm quyền sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với một phần thửa đất còn lại sau khi thu hồi đất; giải quyết trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mới; về xử lý khi hết thời hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất có đề nghị tiếp tục sử dụng đất; giải quyết đất do chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Bên cạnh đó, một số nội dung khác cũng được các đại biểu nêu ra để thảo luận như kế hoạch sử dụng đất cấp xã; thứ tự bồi thường bằng đất, bằng nhà ở, bằng tiền; biện pháp tài chính về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm đối với đất bỏ hoang; giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; quy định chuyển tiếp khi luật đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành.

Các đại biểu cũng cho rằng cần bám sát tinh thần chỉ đạo của các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt Nghị quyết 21 của Trung ương về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan vì có những nội dung không phải đơn thuần chỉ xử lý ở trong luật đất đai mà phải liên thông và xử lý đồng bộ ở các luật có liên quan như Luật ngân sách nhà nước, Luật nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản…

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Đối với luật đất đai này rất phức tạp. Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp Môi trường, Bộ Tư pháp, rà soát ba luật luật đất đai, luật nhà ở, luật bất động sản theo hướng lấy luật đất đai là làm gốc, các luật khác phải đối chiếu theo luật đất đai".

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Về thẩm quyền sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất, Phó Thủ tướng đề nghị giữ nguyên như quy định trong dự thảo luật, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành, sửa đổi cả bảng giá đất và cả hệ số điều chỉnh giá đất. Về vấn đề cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với một phần thửa đất còn lại sau khi thu hồi đất, giữ nguyên như quy định trong dự thảo luật. Về vấn đề xử lý khi hết thời hạn sử dụng đất, quy định theo hướng khi hết thời hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất có đề nghị tiếp tục sử dụng đất thì xem xét gia hạn sử dụng đất nếu quy hoạch không thay đổi; xem xét gia hạn sử dụng đất trong thời gian chưa thu hồi đất theo quy hoạch đã thay đổi; xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá đối với trường hợp chưa gia hạn và Nhà nước thu hồi đất nhưng người sử dụng đất có đề xuất dự án phù hợp với quy hoạch mới; Nhà nước thu hồi đất nếu không gia hạn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ, việc hoàn thiện dự thảo luật Đất đai cần bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, hạn chế chồng chéo, thiếu nhất quán trong hệ thống pháp luật, qua đó tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.