  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
34 xã, phường ở Ninh Bình được bố trí 3 phó chủ tịch UBND

Thứ Năm, 20:56, 26/03/2026
VOV.VN - Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã đối với từng đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với quy định mới về tổ chức chính quyền địa phương.

Theo quyết định, việc bố trí số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã được thực hiện căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Nghị định số 300/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ cấp xã.

Cụ thể, tỉnh Ninh Bình bố trí 3 phó chủ tịch UBND tại mỗi đơn vị hành chính cấp xã đối với 34 xã, phường; bố trí 2 phó chủ tịch UBND đối với 95 xã, phường còn lại.

34 đơn vị được bố trí 3 phó chủ tịch UBND gồm: phường Hoa Lư, phường Nam Định, phường Phủ Lý, phường Duy Tiên, phường Kim Bảng, phường Tam Điệp, phường Trường Thi, phường Tây Hoa Lư, phường Nam Hoa Lư; các xã Gia Viễn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, Phát Diệm, Bình Mỹ, Tân Thanh, Vĩnh Trụ, Nam Trực, Vụ Bản, Ý Yên, Cổ Lễ, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải Hưng, Xuân Hưng, Hải Anh, Xuân Giang, Hải Tiến, Hải Xuân, Yên Cường, Giao Hòa, Xuân Hồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quy định trước đây của UBND tỉnh về số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã không còn phù hợp.

Trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình từng đề xuất phương án bố trí 3 phó chủ tịch UBND đối với 49 xã, phường trên địa bàn, trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính theo quy mô dân số, vị trí trung tâm và yêu cầu quản lý. Trong phương án này, ngoài 3 phường trung tâm Hoa Lư, Nam Định, Phủ Lý và các đơn vị là trung tâm huyện cũ, nhiều xã, phường có dân số từ 35.000 người trở lên hoặc đang triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm cũng được đề xuất bố trí 3 phó chủ tịch UBND.

Tuy nhiên, sau khi rà soát, cân đối tổng thể theo quy định tại Nghị định số 300/2025/NĐ-CP của Chính phủ về khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã, UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định bố trí 3 phó chủ tịch UBND đối với 34 xã, phường, thấp hơn so với phương án đề xuất ban đầu, nhằm bảo đảm phù hợp với tổng biên chế và yêu cầu thực tế sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc quy định lại số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới.

Ninh Bình đề xuất 49 xã, phường có 3 phó chủ tịch UBND

VOV.VN - Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình vừa đề xuất phương án bố trí số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn. Điểm mới là việc phân loại cụ thể các đơn vị hành chính để bố trí từ 2 đến 3 phó chủ tịch, ưu tiên các địa phương là trung tâm đô thị lớn hoặc địa bàn có các dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai.

Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN
Chủ tịch tỉnh Ninh Bình làm Chủ tịch Hội đồng phát triển đô thị thông minh
VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh nhằm tăng cường chỉ đạo, điều phối các nhiệm vụ chuyển đổi số và phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững.

Hơn 4.000 người xuống phố Ninh Bình "bứt tốc "vì sức khỏe toàn dân
VOV.VN - Sáng 22/3, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì An ninh Tổ quốc năm 2026, gắn với chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao, thu hút hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, học sinh, vận động viên và đông đảo Nhân dân tham gia.

Danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026 - 2031
VOV.VN - Theo kết quả được công bố, tỉnh Ninh Bình có 3.013.452/3.027.833 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,53%. Cuộc bầu cử được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn và tiết kiệm.

