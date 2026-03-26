34 xã, phường ở Ninh Bình được bố trí 3 phó chủ tịch UBND

Theo quyết định, việc bố trí số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã được thực hiện căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Nghị định số 300/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ cấp xã.

Cụ thể, tỉnh Ninh Bình bố trí 3 phó chủ tịch UBND tại mỗi đơn vị hành chính cấp xã đối với 34 xã, phường; bố trí 2 phó chủ tịch UBND đối với 95 xã, phường còn lại.

34 đơn vị được bố trí 3 phó chủ tịch UBND gồm: phường Hoa Lư, phường Nam Định, phường Phủ Lý, phường Duy Tiên, phường Kim Bảng, phường Tam Điệp, phường Trường Thi, phường Tây Hoa Lư, phường Nam Hoa Lư; các xã Gia Viễn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, Phát Diệm, Bình Mỹ, Tân Thanh, Vĩnh Trụ, Nam Trực, Vụ Bản, Ý Yên, Cổ Lễ, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải Hưng, Xuân Hưng, Hải Anh, Xuân Giang, Hải Tiến, Hải Xuân, Yên Cường, Giao Hòa, Xuân Hồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quy định trước đây của UBND tỉnh về số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã không còn phù hợp.

Trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình từng đề xuất phương án bố trí 3 phó chủ tịch UBND đối với 49 xã, phường trên địa bàn, trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính theo quy mô dân số, vị trí trung tâm và yêu cầu quản lý. Trong phương án này, ngoài 3 phường trung tâm Hoa Lư, Nam Định, Phủ Lý và các đơn vị là trung tâm huyện cũ, nhiều xã, phường có dân số từ 35.000 người trở lên hoặc đang triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm cũng được đề xuất bố trí 3 phó chủ tịch UBND.

Tuy nhiên, sau khi rà soát, cân đối tổng thể theo quy định tại Nghị định số 300/2025/NĐ-CP của Chính phủ về khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã, UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định bố trí 3 phó chủ tịch UBND đối với 34 xã, phường, thấp hơn so với phương án đề xuất ban đầu, nhằm bảo đảm phù hợp với tổng biên chế và yêu cầu thực tế sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc quy định lại số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới.