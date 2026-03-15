6 xã ở An Giang đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu

Toàn tỉnh An Giang có gần 3,3 triệu cử tri và 2.712 khu vực bỏ phiếu. Tính đến 15h30 phút, toàn tỉnh có 6 xã đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, gồm: Tiên Hải, Hòn Nghệ, Hòa Hưng, Phú Hữu, Vĩnh Trạch và Tây Phú. Số cử tri bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI đạt 91,84%. Số cử tri bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đạt 92,45%.

Đông đảo cử tri vùng biên giới Tịnh Biên tham gia bỏ phiếu từ rất sớm

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, ngay sau lễ khai mạc, cử tri trên địa bàn tỉnh tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Nhìn chung, tất cả cử tri tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đều hăng hái, tích cực tham gia đi bỏ phiếu.

Tại nhiều địa phương, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo và lực lượng vũ trang tham gia bỏ phiếu từ sớm, góp phần tạo không khí phấn khởi trong ngày hội lớn của toàn dân. Các tổ bầu cử thực hiện tốt việc hướng dẫn cử tri nhận phiếu, ghi phiếu và bỏ phiếu đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Cử tri An Giang tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình

Công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn diễn ra nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình; không có khu vực xảy ra dịch bệnh; không xảy thiên tai, hoả hoạn; không xảy ra điểm nóng cần phải xử lý.

Hệ thống giao thông đến các khu vực bỏ phiếu được bảo đảm thông suốt; mạng lưới thông tin liên lạc, đặc biệt là điện thoại và internet cơ bản ổn định, giúp các tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo tình hình và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử.