中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

6 xã ở An Giang đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu

Chủ Nhật, 19:13, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến 15h30 phút ngày 15/3, An Giang có 6 xã đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Toàn tỉnh An Giang có gần 3,3 triệu cử tri và 2.712 khu vực bỏ phiếu. Tính đến 15h30 phút, toàn tỉnh có 6 xã đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, gồm: Tiên Hải, Hòn Nghệ, Hòa Hưng, Phú Hữu, Vĩnh Trạch và Tây Phú. Số cử tri bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI đạt 91,84%. Số cử tri bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đạt 92,45%.

Đông đảo cử tri vùng biên giới Tịnh Biên tham gia bỏ phiếu từ rất sớm

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, ngay sau lễ khai mạc, cử tri trên địa bàn tỉnh tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Nhìn chung, tất cả cử tri tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đều hăng hái, tích cực tham gia đi bỏ phiếu.

Tại nhiều địa phương, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo và lực lượng vũ trang tham gia bỏ phiếu từ sớm, góp phần tạo không khí phấn khởi trong ngày hội lớn của toàn dân. Các tổ bầu cử thực hiện tốt việc hướng dẫn cử tri nhận phiếu, ghi phiếu và bỏ phiếu đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc bỏ phiếu kín. 

Cử tri An Giang tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình

Công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn diễn ra nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình; không có khu vực xảy ra dịch bệnh; không xảy thiên tai, hoả hoạn; không xảy ra điểm nóng cần phải xử lý.

Hệ thống giao thông đến các khu vực bỏ phiếu được bảo đảm thông suốt; mạng lưới thông tin liên lạc, đặc biệt là điện thoại và internet cơ bản ổn định, giúp các tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo tình hình và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử.

Cử tri vùng biên An Giang háo hức trước ngày bầu cử

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, các đơn vị trong lực lượng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực biên giới.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: An Giang bầu cử bỏ phiếu Quốc hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cử tri vùng biên An Giang háo hức trước ngày bầu cử

Cử tri đảo tiền tiêu Tiên Hải, An Giang hiến kế phát triển du lịch, kinh tế biển

An Giang: 2.182 cử tri ở đặc khu Thổ Châu đi bầu cử

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội