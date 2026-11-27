Tọa đàm gồm 4 phần: Phần I: Hiến pháp năm 1946 - Tầm nhìn lập quốc và những giá trị khởi nguồn; Phần II: 80 năm lập hiến - kế thừa, phát triển và hoàn thiện nhà nước pháp quyền; phần III: Thượng tôn Hiến pháp - Từ giá trị pháp lý đến động lực phát triển; phần IV: Thông điệp 80 năm Hiến pháp - Trách nhiệm hôm nay.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, TS. Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cho biết, cách đây 8 thập kỷ, vào ngày 9/11/1946, giữa bộn bề công việc và trong bối cảnh “thù trong giặc ngoài” cũng như những khó khăn, thách thức đối với chính quyền nhà nước còn non trẻ, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời.

TS. Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân phát biểu khai mạc tọa đàm.

"Đó không chỉ là sự kiện khai sinh một nền lập hiến cách mạng, mà còn là sự kết tinh từ khát vọng tự do, bình đẳng và tinh thần “trăm điều phải có thần linh pháp quyền” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nung nấu suốt hành trình tìm đường cứu nước. Từ những điều khoản ngắn gọn, súc tích nhưng thấm đẫm tinh thần dân chủ của Hiến pháp 1946, một chân lý lớn đã được khắc ghi: chính quyền của một quốc gia độc lập chỉ thực sự vững mạnh khi được trao quyền bởi lá phiếu của nhân dân và vận hành trong khuôn khổ của Hiến pháp", TS. Lê Thanh Kim nhấn mạnh.

Theo TS. Lê Thanh Kim, từ Hiến pháp năm 1946 sau 4 lần sửa đổi, ban hành mới, vào các năm 1959, 1980, 1992 và 2013 - là những dấu mốc thể hiện sinh động từng bước phát triển của cách mạng Việt Nam. Nếu Hiến pháp năm 1946 đặt viên gạch nền cho chế độ dân chủ nhân dân; Hiến pháp 1959 và 1980 quy tụ sức mạnh toàn dân tộc cho sự nghiệp kháng chiến, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; thì Hiến pháp 1992 và đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 đã tạo bước đột phá về tư duy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặt quyền con người, quyền công dân ở vị trí trang trọng hàng đầu và thiết lập cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước ngày càng minh định, rõ ràng.

TS. Lê Thanh Kim cho rằng, lịch sử 80 năm qua cho thấy, sức sống của một bản Hiến pháp không đo bằng số lượng chương, điều, mà đo bằng độ thẩm thấu của tinh thần hiến định vào từng quyết sách của bộ máy công quyền và niềm tin của nhân dân.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu hoàn thiện về thể chế để khơi thông mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Trên bước đường phát triển đó, câu hỏi đặt ra cho những người làm công tác lập pháp, hành pháp, tư pháp cũng như giới nghiên cứu là: Làm thế nào để mỗi đạo luật ban hành vừa linh hoạt, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, vừa giữ trọn vẹn chuẩn mực của tính hợp hiến, tính tối cao của Hiến pháp và kỷ cương phép nước?

Tọa đàm: “80 năm Hiến pháp Việt Nam: Giá trị trường tồn và khát vọng phát triển đất nước” do Báo Đại biểu Nhân dân.

"Hiến pháp không chỉ là “bản khế ước xã hội” thiêng liêng ghi nhận chủ quyền của nhân dân trong lịch sử, mà phải là “mạch nguồn thể chế” dẫn dắt mọi cải cách hôm nay - nơi quyền lực được kiểm soát bằng pháp luật, quyền con người được bảo vệ bằng công lý, và khát vọng phát triển đất nước được chắp cánh bằng tư duy lập pháp kiến tạo", TS. Lê Thanh Kim khẳng định.

Qua 4 phần của tọa đàm, các vị khách mời đã làm rõ giá trị lịch sử, tư tưởng và pháp lý của Hiến pháp Việt Nam; phân tích sự kế thừa và phát triển của tư duy lập hiến qua các bản Hiến pháp, vai trò của Quốc hội trong lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Qua đó, gợi mở những định hướng tiếp tục phát huy giá trị của Hiến pháp trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Khách mời tham dự buổi tọa đàm chụp ảnh kỷ niệm.

Buổi tọa đàm đã góp phần khẳng định, từ Hiến pháp năm 1946 - trải qua hành trình 80 năm lập hiến - giá trị xuyên suốt luôn được giữ vững là: Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Giá trị trường tồn của Hiến pháp được khẳng định qua chiều dài lịch sử và được đo bằng chất lượng thể chế, tính thượng tôn pháp luật, sự liêm chính, trách nhiệm trong thực thi quyền lực nhà nước và việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong thực tế.

Kỷ niệm 80 năm Hiến pháp là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức và mỗi người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ và thi hành Hiến pháp. Thượng tôn Hiến pháp là nền tảng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố niềm tin xã hội và tạo động lực cho phát triển bền vững.