90 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn - chi bộ Thụy Hùng

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập (ngày 3/2/1930), dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng phát triển rộng khắp cả nước. Giữa năm 1933, đồng chí Hoàng Văn Thụ tới xã Thụy Hùng (Văn Uyên, Lạng Sơn) tổ chức kết nạp quần chúng trung kiên vào Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng thời thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh gồm 5 đảng viên: Đoàn Viết Bứng, Đoàn Viết Cảnh, Đồng Viết Đại, Nông Viết Bảo và Mã Khánh Phương. Đồng chí Hoàng Văn Thụ trực tiếp làm Bí thư Chi bộ.

Di tích lịch sử đình Háng Pài- nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn đã trở thành 1 địa chỉ đỏ, không chỉ thể hiện sự tri ân các thế hệ đi trước mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho lớp trẻ hôm nay

Chi bộ Đảng Thụy Hùng thành lập đánh dấu bước trưởng thành của phong trào cách mạng ở tỉnh Lạng Sơn. Từ Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thụ tiếp tục phát triển tổ chức Đảng ở các địa phương khác trong tỉnh như thành lập Chi bộ Đảng ở Bắc Sơn (ngày 25/9/1936), Chi bộ Đảng ở Tràng Định (ngày 11/4/1938)… Có sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng tại Lạng Sơn ngày càng lan rộng và mạnh mẽ.

Trong căn nhà nhỏ tại thôn Khỏn Pheo, xã Thụy Hùng, ông Đồng Hữu Nghiệm khi nói về ông nội Đồng Viết Đại, 1 trong 5 đảng viên đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn không khỏi xúc động. Ông Đồng Hữu Nghiệm kể "May mắn tôi được sống cùng ông trong khoảng thời gian 20 năm. Hàng ngày được nghe ông kể về những câu chuyện hào hùng của người làm cách mạng rồi đến cả những tính cách, nếp sống giản dị của các đồng chí, đồng đội của ông". Những câu chuyện ngày bé đã góp phần hun đúc để ông Đồng Hữu Nghiệm tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, gia nhập quân ngũ tham gia chiến đấu, bảo vệ đất nước.

Chỉ vào những bằng khen, thành tích các thế hệ của gia đình được treo trang trọng trong căn nhà nhỏ, ông Đồng Hữu Nghiệm xúc động nói: “Cụ ông Đồng Viết Đại hoạt động cách mạng từ những năm 1932, qua một thời kì hoạt động thì bị địch bắt nhốt tại Hòa Lò (Hà Nội), sau khi được thả ra, ông cụ lại đi theo bộ đội, sau đó ra quân về lao động sản xuất tại địa phương. Tôi sống chung với ông cụ từ khi sinh ra cho đến năm 1987, nếp sống của cụ luôn khắc ghi bản lĩnh của người làm cách mạng, theo gương của Bác Hồ vĩ đại. Nghe những câu chuyện ông kể tôi thấy cũng rất tự hào khi ông mình đã góp 1 phần công nhỏ để xây dựng, bảo vệ đất nước. Cũng rất vinh dự khi được tiếp bước cha ông, truyền lại lại lịch sử hào hùng ấy cho đời con, đời cháu mai sau học tập và làm theo”

Di tích lịch sử đình Háng Pài nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn hiện nằm trong khuôn viên Trường Tiểu học Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. Đình có kiến trúc độc đáo với diện tích khoảng 100 m2, khung bằng gỗ, mái lợp ngói âm dương. Nơi đây từ lâu đã trở thành 1 địa chỉ đỏ, không chỉ thể hiện sự tri ân các thế hệ đi trước mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho lớp trẻ hôm nay.

Đến nay, 100% tuyến đường trục xã, đường thôn, ngõ, xóm đã được bê tông hóa; các công trình trường học, Nhà văn hóa xã được đầu tư xây dựng

Cô giáo Lưu Thị Thu Thủy và em Ngô Nhã Uyên, học sinh Trường Tiểu học Thụy Hùng cho biết, là một giáo viên công tác trên được 8 năm trên mảnh đất giàu truyền thống anh hùng như vậy, cô nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Mong muốn rằng các em sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng của các thế hệ đi trước, làm thế nào để xứng đáng với truyền thống và những đóng góp mà cha anh đã ngã xuống dành cho mảnh đất này. Tập thể cán bộ giáo viên cùng các em học sinh luôn cố gắng nỗ lực để nâng cao chất lượng giáo dục.”

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, người dân Thụy Hùng không quản ngại khó khăn gian khổ để lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Hộ gia đình ông Nông Văn Đào, thôn Tam Lung là một trong những gia đình có mô hình sản xuất hiệu quả tại địa phương với 3 ha trồng hồi và kinh doanh một số mặt hàng. Mỗi năm gia đình ông thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng.

Ông Đào chia sẻ, là người dân gốc ở Thụy Hùng, đã sống ở đây trên 60 năm. Theo ông Đào, phát triển kinh tế bây giờ đổi thay rất nhiều, đường rộng, nhà cửa đẹp, con cháu có trường học. Đời sống vật chất của bà con cũng khá hơn so với ngày xưa. Ông Đào bày tỏ rất vinh dự khi sinh sống tại mảnh đất lịch sử nơi có chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh, đó là sự tự hào, là động lực để nhân dân luôn nỗ lực phấn đấu phát triển.

Đảng bộ, nhân dân Thụy Hùng đã giành được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ổn định và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Ông Nông Văn Sài, người dân thôn Nhất Tâm, tâm sự: Từ khi còn bé, ông đã được bố mình là cán bộ tham gia kháng chiến chống Pháp kể nhiều về lịch sử thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Lạng Sơn tại đình Háng Pài: “Mình sinh ra và lớn lên, lại nghe các cụ kể về lịch sử như vậy, bản thân tôi và người dân ở đây đều cảm thấy tự hào. Tự hào bởi đấy là con đường cách mạng, hướng dẫn nhân dân ta có cuộc sống tốt đẹp hơn, đoàn kết.".

Trong công cuộc đổi mới, Thụy Hùng đã giành được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ổn định và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 40 triệu đồng 1 năm. Đến nay, 100% tuyến đường trục xã, đường thôn, ngõ, xóm đã được bê tông hóa; các công trình trường học, nhà văn hóa xã được đầu tư xây dựng; Công tác chăm sóc sức, khám chữa bệnh ngày một tốt hơn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Với những kết quả đã đạt được, năm 2022, xã Thụy Hùng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ Chi bộ đầu tiên chỉ có 5 đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã có 15 Đảng bộ trực thuộc với trên 64.000 đảng viên. Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển với bề dày truyền thống rất đáng tự hào, trong đó Đảng bộ xã Thụy Hùng - nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn vẫn mãi giương cao ngọn cờ truyền thống cách mạng.

Đảng bộ xã Thụy Hùng- nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn vẫn mãi giương cao ngọn cờ truyền thống cách mạng, một lòng với Đảng, đoàn kết, chung sức đồng lòng phát huy truyền thống cách mạng, vững bước trên con đường xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc

Ông Trần Văn Gia, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc cho biết, trải qua 90 năm phấn đấu, phát triển, những người Đảng viên, đặc biệt là Đảng viên thế hệ trẻ luôn phát huy truyền thống, lịch sử cách mạng, luôn quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, mỗi Đảng viên gương mẫu đi đầu, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, có những công trình kỷ niệm thiết thực như Phát động phong trào "Mỗi người dân tăng gia sản xuất, góp công góp sức, hiến đất làm đường, xây dựng đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp"... tiếp bước thế hệ cha anh, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước.”

Thụy Hùng, nơi “cội nguồn” của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đang đổi thay từng ngày. Dẫu rằng còn nhiều vất vả, khó khăn, Đảng bộ và người dân Thụy Hùng vẫn một lòng với Đảng, đoàn kết, chung sức đồng lòng phát huy truyền thống cách mạng, vững bước trên con đường xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc.