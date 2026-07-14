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95% người dân tại 29 xã ở TP.HCM đồng ý thành lập phường

Thứ Ba, 18:09, 14/07/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa gửi văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về việc thành lập phường tại 29 xã đủ điều kiện, ghi nhận tỷ lệ đồng thuận rất cao từ người dân nhưng vẫn còn một số lo ngại về thủ tục giấy tờ.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được triển khai tại 29 xã đủ điều kiện là An Nhơn Tây, Bình Hưng, Bình Chánh, Bà Điểm, Bình Lợi, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hưng Long, Long Hải, Long Điền, Nhà Bè, Hồ Tràm, Ngãi Giao, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Thái Mỹ, Củ Chi, Đất Đỏ, Cần Giờ, Hiệp Phước, Phú Hòa Đông, Châu Pha, Long Sơn, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên. Đây là các địa phương đáp ứng 9/9 tiêu chí theo Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng số số hộ tham gia tham gia lấy ý kiến tại 29 xã là gần 725.000 hộ (tỷ lệ 95% tổng số hộ).

Kết quả có gần 722.000 hộ gia đình đồng ý, tỷ lệ 95%. Số hộ không đồng ý là 2.800 hộ (tỷ lệ 0,37%). Đến cuối tháng 6/2026, HĐND của 29 xã cũng đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã đạt tỷ lệ 100%.

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95% người dân tại 29 xã ở TP.HCM đồng ý thành lập phường (ảnh minh họa)

Bên cạnh sự đồng thuận cao, người dân địa phương đã thẳng thắn phản ánh những lo ngại xoay quanh việc thành lập phường tại 29 xã.

Cụ thể là sự lo lắng về những phiền hà, khó khăn khi phải chuyển đổi hàng loạt giấy tờ, thủ tục hành chính sau khi đổi tên đơn vị hành chính. Người dân kiến nghị các cấp chính quyền TP.HCM cần sớm ban hành hướng dẫn thống nhất, có giải pháp hỗ trợ. Đồng thời, nhiều hộ gia đình bày tỏ sự lo lắng về việc điều chỉnh các chính sách thuế và mức áp thuế mới sau khi chính thức chuyển đổi từ mô hình nông thôn lên đô thị.

Người dân cũng đề nghị chính quyền phải có giải pháp đồng bộ để giải quyết các bài toán phát sinh do tốc độ đô thị hóa nhanh. Cụ thể, các cơ quan chức năng cần chủ động phương án tăng cường an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội và giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu vực mới thành lập.

Ngoài ra, công tác quản lý trật tự đô thị cũng cần được siết chặt hơn nhằm xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, kết hợp với việc ưu tiên phân bổ ngân sách đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước để xóa các điểm ngập úng kéo dài tại địa phương.

 

Hà Khánh-CTV Bích Thùy/VOV-TP.HCM
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