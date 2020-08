An Giang kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 20/8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2020).

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu ôn lại cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 nên các nghi lễ được tối giản, nhưng vẫn hết sức trang nghiêm, trọng thị; đại biểu và người dân tham dự buổi lễ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người bạn gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ Cộng sản quốc tế giản dị và mẫu mực; người đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cho Tổ quốc và nhân dân.

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng để các thế hệ chúng ta noi theo. Đó là tấm gương về sự hiếu học, suốt đời lao động; tấm gương về lòng hiếu thảo, trung thành, khiêm nhường và thủy chung, suốt đời trung thành với lý tưởng cách mạng, lý tưởng cộng sản, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh An Giang quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và noi theo phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, suốt đời cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày thêm giàu đẹp, văn minh hơn; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.