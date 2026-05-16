Ấn tượng mô hình "không viết, không hẹn" và "Thứ Bảy vì dân"

Không còn loay hoay viết giấy tờ, chờ đợi nhiều ngày hay phải mang theo tiền mặt khi đi làm thủ tục hành chính, hiện nay, nhiều người dân đã quen với việc được cán bộ hỗ trợ kê khai hồ sơ, số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đức Xuân, Thái Nguyên.

Sự thay đổi ấy đang đến từ mô hình "Thứ Sáu không viết, không hẹn, không thanh toán tiền mặt" và "Thứ Bảy vì dân" được tỉnh Thái Nguyên triển khai thời gian qua, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội.

"Bây giờ đỡ hơn trước nhiều. Những nội dung nào chưa biết thì được cán bộ hướng dẫn. Nếu hồ sơ chưa đạt, chưa được tiếp nhận thì họ cũng trả lại để mình bổ sung, hoàn thiện tiếp. Làm thủ tục qua dịch vụ công nhanh, thuận tiện hơn, thậm chí có thể thực hiện ngay tại nhà", anh Lưu Kế Trình, ở thôn Nà Lìu, xã Bạch Thông chia sẻ.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đức Xuân tiếp nhận, giải quyết nhiều hồ sơ cho người dân mỗi ngày

Theo mô hình "Thứ Sáu không viết, không hẹn, không thanh toán tiền mặt", cứ vào ngày thứ Sáu hằng tuần, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tiếp hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ, điền biểu mẫu, scan và số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Người dân cũng được hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu tình trạng hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến.

Đặc biệt, với những hồ sơ đủ điều kiện, người dân còn được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, không cần giấy hẹn. Sự thay đổi trong cách phục vụ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại mà còn tạo cảm giác gần gũi, thuận tiện hơn cho người dân khi đến cơ quan hành chính.

Không dừng lại ở đó, mô hình "Thứ Bảy vì dân" cũng đang lan tỏa nhiều giá trị thiết thực. Các lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, tổ công nghệ số cộng đồng của phường Đức Xuân đã trực tiếp đến từng tổ dân phố để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người neo đơn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử và tra cứu hồ sơ ngay tại nhà. Với nhiều người dân lớn tuổi, sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn mà còn tạo thêm niềm tin vào sự đổi mới của chính quyền cơ sở.

"Gia đình tôi có bà cụ không không đi được. Cán bộ trung tâm hành chính công xuống trực tiếp làm những thủ tục cho bà tại nhà. Cảm thấy như thế rất là tốt. Bây giờ thời buổi hiện đại là công nghệ rồi, làm qua mạng cho người dân như thế, người dân cũng rất là hài lòng", bà Lê Thị Thảo, Tổ 9, phường Đức Xuân nói.

Cán bộ hỗ trợ người dân làm thủ tục, thể hiện sự đổi mới trong hoạt động của chính quyền theo hướng gần dân, sát dân

Để hỗ trợ người dân tốt hơn, đặc biệt là những người chưa thành thạo công nghệ số, phường Đức Xuân cũng đã thành lập nhóm hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số. Đến nay, nhóm hỗ trợ đã thu hút hơn 140 thành viên tham gia và trực tiếp hỗ trợ tại nhà cho nhiều người yếu thế có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

"Những trường hợp yếu thế không đến được cơ quan Nhà nước, nhưng chưa biết kết nối với ai để làm, thì cần phải có một kênh thông tin giúp đỡ. Trước mắt thì có nhóm zalo để người dân tham gia, nhóm này đưa thông tin hỗ trợ lên trước, sau đó hướng dẫn, phục vụ người dân tốt nhất trong việc giải quyết thủ tục hành chính", ông Nguyễn Đình Cương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đức Xuân cho biết.

Là một trong những phường trung tâm, tập trung đông dân cư và có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động của phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, khối lượng thủ tục hành chính tại phường Đức Xuân luôn ở mức cao. Vì vậy, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số được địa phương xác định là giải pháp quan trọng nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Cán bộ phường đến tận nhà hỗ trợ những người dân ốm đau, bệnh tật, người yếu thế trong xã hội

Theo bà Tạ Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Xuân, thông qua việc cán bộ trực tiếp chỉ dẫn, người dân ngày càng hiểu rõ những tiện ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến như tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại và có thể tra cứu hồ sơ mọi lúc, mọi nơi.

"Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai mô hình và đặc biệt tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tích cực tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng, triển khai và nhân rộng mô hình trên toàn bộ địa bàn các tổ dân phố của phường. Ngoài ra cũng tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính giúp người dân thuận tiện trong việc tra cứu, nộp hồ sơ cũng như cách thức nhận kết quả một cách công khai, minh bạch, đảm bảo hồ sơ liên thông ở mọi bộ phận ở các cơ quan của UBND phường", bà Tạ Thị Lan Anh nhấn mạnh.

Việc ứng dụng công nghệ số giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn

Từ những mô hình cụ thể như "Thứ Sáu không viết, không hẹn, không thanh toán tiền mặt" hay "Thứ Bảy vì dân", có thể thấy rõ sự thay đổi trong tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Không chỉ đơn thuần là giải quyết thủ tục hành chính, điều người dân cảm nhận rõ hơn chính là sự gần dân, chủ động và trách nhiệm của chính quyền trong quá trình đồng hành cùng người dân tiếp cận chuyển đổi số.