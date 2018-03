Ảnh: New Zealand đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với nghi thức đặc biệt

Trưa nay theo giờ địa phương, tức sáng sớm nay (13/3) theo giờ Việt Nam, tại Nhà Chính phủ, Thành phố Auckland, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. Trong ảnh, Thủ tướng Jacinda Andern chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm New Zealand Tại khu vườn của Nhà Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân được mời vào khu vực tiến hành nghi thức lễ đón của thổ dân Maori, tộc người bản địa đầu tiên khai phá, sinh sống tại New Zealand. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chứng kiến nghi thức lễ đón khách quý của người Maori 322da9add43a74fbdf65502b4575b290/5aaa22fd/2018_03_13/5Ns2u4wRf9PzTbWruqmnw/Don_Thu_tuong_theo_nghi_le_truyen_thong.mp4 Theo nghi thức, các nghệ sỹ người Maori biểu diễn màn múa giáo gỗ và điệu hát đặc sắc tại khu vườn thông Nhà khách Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân làm lễ Hongi, một nét văn hóa đặc trưng của người Maori, thể hiện sự tôn trọng đặc biệt, với nghi thức truyền thống là cọ mũi giữa chủ nhà với khách và kết thúc lời chào bằng cái nắm tay. Đây là nghi thức mang ý nghĩa truyền cho nhau hơi thở của sự sống và người dân Maori chỉ thực hiện nghi lễ này khi xem khách quý như một người dân của xứ đảo New Zealand. Trong ảnh, quang cảnh thực hiện nghi thức lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân của người Maori. fd85b0fcea03ab690882909d21af4dd3/5aaa22fd/2018_03_13/5Ns2u4wRf9PzTbWruqmnw/Nguoi_Maori_trinh_dien_1.mp4 Sau nghi thức lễ đón, Thủ tướng Jacinda Ardern mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam. Cùng lúc đó là 19 loạt đại bác chào mừng theo nghi thức đặc biệt vang lên. Tiếp đó, trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã duyệt đội danh dự, chào cờ Hải quân, Lục quân, Không quân và trở về bục danh dự. Lễ đón kết thúc sau khi Quốc thiều Việt Nam vang lên lần thứ hai. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự . Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tiến hành hội đàm. Sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành cơ quan hai nước. Trưa cùng ngày, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chủ trì tiệc chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại lễ đón chính thức của người Maori./.

