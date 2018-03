Ảnh: Nơi an nghỉ của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại quê nhà

Ngày 21/3, tại tư gia của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ở Củ Chi, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương trước giờ đón ông về an nghỉ vĩnh hằng tại quê nhà. Tư gia của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ở số 56, đường 51 - Ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Nơi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải yên nghỉ cạnh người vợ quá cố tại một gò đất cao, ở giữa khuôn viên vườn của gia đình. Khu mộ hình bát giác theo kiến trúc cổ truyền Việt Nam, bao quanh bởi vườn cây xanh mát. Lễ viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu lúc 8h sáng 20/3 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và kéo dài hết hôm nay (21/3). Lễ truy điệu được tổ chức trọng thể lúc 7h30 sáng mai (22/3) tại Hội trường Thống Nhất. Lễ an táng lúc 11h cùng ngày tại tư gia của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Do vậy, hôm nay, công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương. Đội danh dự tập dượt chuẩn bị cho lễ an táng tại tư gia của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải vào sáng 21/3. Mọi công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, khẩn trương trước giờ đón nguyên Thủ tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đội danh dự trước mộ phần trên gò đất cao trong khuôn viên vườn nhà của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Phần mộ nằm trên một gò đất cao phía trước Bảo tàng lưu niệm Phan Văn Khải. Nơi đây, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ an nghỉ bên người vợ quá cố - bà Nguyễn Thị Sáu (qua đời năm 2012). Đội danh dự tập dượt kỹ lưỡng chuẩn bị cho nghi lễ trọng thể. Con đường chạy quanh gò đất nối liền không gian vườn cây với nhà riêng của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Mái che đã được chuẩn bị khi thời tiết trong những ngày này ở Củ Chi khá nắng nóng. Từ gò đất cao nhìn về nhà riêng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Bên trong nhà riêng của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ thực hiện tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trên VOV1, VTC1, VOVTV và VOV.VN từ 7h10 - 11h30. Trong ảnh: Các kỹ thuật viên VOV đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho việc tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh VOV1. Cùng với đó, các cán bộ, kỹ thuật viên của Đài Truyền hình cũng dần hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng tại nơi mà nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ an nghỉ. Cơ quan chức năng bàn thảo các phương án bảo đảm an ninh cũng như phân luồng giao thông phục vụ lễ rước linh cữu và an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại tư gia ở xã Tân Thông Hội. Mọi phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng. Con đường trước tư gia của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được chia làm 2 làn dành cho các phương tiện thực hiện nhiệm vụ và khu vực dành cho người đi bộ có mái che. Cờ rủ hai bên đường dẫn vào tư gia của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ở Ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM.

