Ảnh: Thủ tướng bắt đầu dự Hội nghị cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia, sáng 17/3, tại thành phố Sydney, Australia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt các đại biểu tiêu biểu của Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia và Câu lạc bộ các nhà khoa học người Việt Nam tại Queensland. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) và ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Australia (Ảnh TTXVN). Tại đây, Thủ tướng mong muốn các doanh nhân Việt kiều làm ăn thành công, “đó cũng là thành công của Việt Nam”. Thủ tướng cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đến bà con; mong bà con giáo dục cho thế hệ Việt kiều trẻ tiếng Việt, thương yêu, đoàn kết, cùng hướng về Tổ quốc. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Australia chụp ảnh cùng các đại biểu. ( Ảnh TTXVN) Bên lề Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia, sáng 17/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân và Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith. Tại cuộc họp này, hai Thủ tướng đã nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước tập trung phối hợp triển khai thành công Kế hoạch Hợp tác Việt Nam-Lào năm 2018, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trưa cùng ngày (17/3) theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Australia. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các doanh nghiệp Australia quan tâm đến Việt Nam và thông tin đến nhà đầu tư về môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn của Việt Nam. (Ảnh VGP) Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Rohan Garnett, Tổng Giám đốc quan hệ Chính phủ của Quantas Airlines - Hãng hàng không quốc gia của Australia và là hãng hàng không lớn thứ 11 thế giới. Trong ảnh, quang cảnh cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Australia. (Ảnh VGP) Chiều cùng ngày, Thủ tướng bắt đầu dự các hoạt động của Hội nghị cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia tại Thành phố Sydney. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã chủ trì lễ đón các Trưởng Đoàn tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia. Trong ảnh Trưởng đoàn các nước dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia. (Ảnh VGP) Theo chương trình, Thủ tướng Australia mời các Trưởng đoàn dự tiệc tiếp tân Chương trình học bổng Colombo mới; dự lễ ký kết Bản ghi nhớ về chống khủng bố giữa ASEAN với Chính phủ Australia. Trong ảnh, lãnh đạo các nước ASEAN và Australia dự tiệc tiếp tân tại Chương trình học bổng Colombo mới. (Ảnh VGP) Trước đó, sáng sớm ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Canberra đến Thành phố Sydney - nơi diễn ra Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia. Ngay khi tới Sydney, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Gladys Berejiklian - Thủ hiến bang New South Wales và gặp Thống đốc bang David Hurley. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp bà Marie Bashir, nguyên Thủ hiến bang New South Wales. Tại thành phố Sydney, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ, làm việc với một số tập đoàn, nhà đầu tư lớn của Việt Nam và Australia. Cuộc gặp gỡ do Quỹ đầu tư Vinacapital và Tập đoàn tài chính đa lĩnh vực Macquarie tổ chức Chiều 16/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Australia. Tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ trao 18 văn bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác và kinh doanh giữa doanh nghiệp và cơ quan hai nước trong lĩnh vực năng lượng, hỗ trợ xúc tiến kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước; lĩnh vực hàng không; phát triển ngành công nghiệp mắc ca; giáo dục, logistic… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố đường bay thẳng Việt Nam – Australia của Hãng hàng không Vietjet và chứng kiến Vietjet ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Investec trị giá hơn 600 triệu USD./.

