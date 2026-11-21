Việc đảm nhận vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 được xem là dịp để Việt Nam cụ thể hóa định hướng này, không chỉ bằng việc tiếp tục khẳng định vị thế tại một diễn đàn hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu khu vực, mà còn thông qua những sáng kiến, đóng góp thiết thực nhằm giải quyết các thách thức chung của châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33.

Gần ba thập kỷ kể từ khi gia nhập APEC năm 1998, Việt Nam đã từng bước chuyển từ mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và tranh thủ nguồn lực phát triển sang chủ động đóng góp vào các chương trình, sáng kiến hợp tác chung. Sau hai lần đăng cai vào năm 2006 và 2017, Việt Nam chuẩn bị đảm nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ ba, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu cao hơn và yêu cầu ngày càng lớn về nâng cao vai trò, vị thế quốc tế.

Đại hội XIV của Đảng xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao tính chủ động và hiệu quả hội nhập.

Trên tinh thần đó, Việt Nam không chỉ tham gia và tranh thủ những lợi ích từ hợp tác quốc tế, mà còn từng bước góp phần định hình luật chơi, chủ động kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.

Tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh, nguyên Trưởng ban quốc tế, Tạp chí Cộng sản, nhận định: "Việc chúng ta tham gia và có những đóng góp cho diễn đàn APEC với tư cách là chủ nhà cũng là một bước hiện thực hóa định hướng mà Đại hội XIV của Đảng đã đưa ra. Đấy là chúng ta sẽ tiếp tục đưa các mối quan hệ đã thiết lập đi vào chiều sâu và thực chất, đồng thời chuyển từ tâm thế của người tham gia, tham dự, sang dần dần đóng góp vào dẫn dắt, kiến tạo và định hình luật chơi tại những diễn đàn, những lĩnh vực mà Việt Nam có khả năng và có lợi thế".

Sự chuyển biến này càng có ý nghĩa khi các nền kinh tế APEC hiện chiếm hơn 77% tổng kim ngạch thương mại, gần 81% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hơn 85% lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Với mức độ gắn kết sâu rộng đó, việc chủ động đóng góp vào các định hướng hợp tác của APEC cũng chính là góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Cùng với những lợi ích từ hội nhập, bối cảnh quốc tế hiện nay cũng đang đặt ra những yêu cầu mới. Cạnh tranh chiến lược gia tăng, xu hướng phân mảnh kinh tế, những sức ép đối với chuỗi cung ứng và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đòi hỏi các nền kinh tế APEC phải tăng cường hợp tác, tìm kiếm những giải pháp chung.

Tiến sĩ Quách Thị Huệ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cho rằng: "APEC 2027 không chỉ đòi hỏi ở chủ nhà Việt Nam năng lực tổ chức một sự kiện ngoại giao, một sự kiện quốc tế, mà còn đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ phải có những đóng góp, những sáng kiến mới thiết thực hơn, đi vào thực tiễn hơn để tạo ra được sự đồng thuận giữa các nền kinh tế và tạo ra một cơ chế mà tất cả các bên cùng có lợi. Như thế thì chúng ta mới gọi là thành công và mới gọi là một sự chuyển biến thực sự trong APEC 2027".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Để tạo dấu ấn thực chất tại APEC 2027, Việt Nam cần thúc đẩy những sáng kiến vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, vừa góp phần giải quyết các thách thức chung của khu vực. Trong đó, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác.

Gần 30 năm tham gia APEC và hai lần giữ vai trò chủ nhà, APEC 2027 sẽ tiếp tục là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế mới: không chỉ là thành viên tích cực, mà còn là đối tác có trách nhiệm, chủ động đóng góp vào những giải pháp chung, gắn kết lợi ích quốc gia với sự phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 VOV.VN - Sáng 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã diễn ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.