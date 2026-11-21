Cụ thể trong lĩnh vực kinh tế - thương mại từ đầu năm 2026 đến nay, trong đó có 25 kết quả liên quan đến số hóa thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại điện tử xuyên biên giới. Thông tin được công bố tại cuộc họp báo ngày 16/11 ở thành phố Thâm Quyến, trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33.

Ông Lý Thành Cương (Li Chenggang), Đại diện đàm phán thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết các hoạt động hợp tác trong năm nay tập trung vào 4 hướng chính: thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, ủng hộ hoạt động của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tăng cường hợp tác số và phát triển kinh tế xanh.

Trong lĩnh vực số, 25 kết quả hợp tác chiếm khoảng một nửa tổng số kết quả được công bố, bao gồm xây dựng nền tảng, triển khai các hoạt động phối hợp thực tiễn và ứng dụng AI trong thương mại. Các nền kinh tế đã đưa ra sáng kiến, văn kiện về số hóa thương mại, vận đơn điện tử, dịch vụ số và thương mại điện tử xuyên biên giới; đồng thời khởi động Trung tâm xuất sắc APEC về thương mại phi giấy tờ. Khuôn khổ hợp tác về số hóa thương mại do Trung Quốc khởi xướng đang được tham vấn ở giai đoạn cuối. Mạng lưới cửa khẩu điện tử kiểu mẫu châu Á - Thái Bình Dương cũng mở rộng lên 26 cửa khẩu thuộc 13 nền kinh tế.

Về hội nhập khu vực, các Bộ trưởng Thương mại APEC đã thông qua Lộ trình về ngành dịch vụ đổi mới, cạnh tranh và có khả năng chống chịu, định hướng hợp tác trong 10 năm tới. Các nền kinh tế cũng rà soát giai đoạn 3 của Kế hoạch hành động khung về tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy thảo luận về Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). Đây hiện vẫn là mục tiêu hội nhập dài hạn, chưa phải một khu vực thương mại tự do đã được thành lập.

Trong khuôn khổ WTO, các bên thảo luận về việc duy trì cơ chế tạm miễn thuế đối với giao dịch truyền tải điện tử, trợ cấp thủy sản, nông nghiệp, tạo thuận lợi đầu tư và thương mại điện tử. Đây là những vấn đề có ý nghĩa đối với việc duy trì môi trường thương mại mở và ổn định trong khu vực.