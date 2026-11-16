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ASEAN - Australia thúc đẩy liên kết kinh tế, tạo xung lực mới cho tăng trưởng

Thứ Hai, 17:08, 16/11/2026
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VOV.VN - Chiều 16/11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Australia Anthony Albanese tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ 6.

Các nhà Lãnh đạo đánh giá, quan hệ ASEAN - Australia tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng và thực chất trên tất cả các mặt. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 97,28 tỷ USD, dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI từ Australia vào ASEAN đạt 1,6 tỷ USD. Australia triển khai nhiều sáng kiến, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, tạo thuận lợi cho thương mại, thúc đẩy chuyển đổi số, đào tạo lao động có kỹ năng và tăng cường hợp tác tiểu vùng.

Các nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục dành ưu tiên cao cho hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là tội phạm xuyên quốc gia và lừa đảo trực tuyến, an ninh mạng và an ninh biển, đồng thời làm sâu sắc hơn liên kết kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand mới nâng cấp và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và nâng cao khả năng chống chịu của khu vực trước các nguy cơ, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng hợp tác về kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, khoáng sản thiết yếu, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo...

asean - australia thuc day lien ket kinh te, tao xung luc moi cho tang truong hinh anh 1
Toàn cảnh Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ 6

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia luôn là đối tác tin cậy, vững chắc của ASEAN và sẽ tích cực tham gia, đóng góp vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt nhằm thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực. Australia sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thương mại, đầu tư và khai thác hiệu quả cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng sạch, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ, Việt Nam ủng hộ việc thông qua Tuyên bố chung nhân kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Australia, đồng thời khuyến khích hai bên tiếp tục cụ thể hóa các cam kết thành những kết quả thiết thực, qua đó củng cố khả năng tự cường và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy các cơ chế hiệu quả về cảnh báo sớm cũng như ngăn ngừa và quản lý xung đột, phù hợp với Tuyên bố chung của các Nhà Lãnh đạo ASEAN - Australia về ngăn ngừa xung đột và quản lý khủng hoảng.

asean - australia thuc day lien ket kinh te, tao xung luc moi cho tang truong hinh anh 2
Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ 6

Về Biển Đông, Thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ của Australia đối với lập trường nguyên tắc của ASEAN và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; đồng thời đề cao nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Về thúc đẩy liên kết kinh tế, tăng cường khả năng tự cường và tạo xung lực mới cho tăng trưởng, Thủ tướng đề nghị: “Hai bên cần tận dụng hiệu quả hơn Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA); mở rộng các ưu tiên nhằm xây dựng các chuỗi cung ứng khu vực đa dạng, an toàn và bền vững, đặc biệt là trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, chất bán dẫn và lương thực. Chúng ta cần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành những động lực tăng trưởng mới; phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Khung Kinh tế Số ASEAN (DEFA), tăng cường chia sẻ công nghệ, huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo và thúc đẩy lưới điện ASEAN”.

Nhấn mạnh việc thúc đẩy cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm, mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả mọi người, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác giáo dục và hợp tác tiểu vùng, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và bảo đảm mọi người dân cùng được thụ hưởng những thành quả hợp tác.

Kết thúc hội nghị, các nhà Lãnh đạo ASEAN và Australia đã thông qua Tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Australia.

Lại Hoa-Phạm Hà/VOV.VN
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