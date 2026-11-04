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ASEAN thúc đẩy bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên không gian số

Thứ Tư, 18:18, 04/11/2026
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VOV.VN - Chiều 4/11, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) lần thứ 22, năm 2026, với sự tham gia của 11 đoàn đại biểu phụ nữ các quốc gia ASEAN. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu tại lễ khai mạc.

Tới dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, Đại sứ một số nước tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Đại hội đồng Liên đoàn lần thứ 22 là dịp quan trọng để các Tổ chức thành viên nhìn lại kết quả hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm và cách làm hiệu quả và tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, củng cố sự tin cậy và xác định những ưu tiên hành động trong giai đoạn tiếp theo; đánh dấu một bước phát triển mới của Liên đoàn (ACWO) với việc Mạng lưới Phụ nữ Timor Leste trở thành thành viên thứ 11, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và hợp tác giữa các Tổ chức phụ nữ trong cộng đồng ASEAN

asean thuc day bao dam an toan cho phu nu va tre em tren khong gian so hinh anh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Thách thức đan xen; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội cho phụ nữ tham gia sâu rộng hơn vào đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những bất ổn về kinh tế - xã hội, khoảng cách số và các nguy cơ mất an toàn đối với phụ nữ, trẻ em đang đặt ra những yêu cầu mới đối với các Quốc gia và tổ chức phụ nữ trong khu vực. Phụ nữ ASEAN không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển, mà phải thực sự trở thành chủ thể, lực lượng quan trọng kiến tạo tương lai, đóng góp vào sự phát triển của mỗi Quốc gia và cộng đồng ASEAN.

Từ thực tiễn hoạt động và yêu cầu phát triển của khu vực, Hội LHPN Việt Nam đề xuất 3 định hướng ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, gồm: “Phụ nữ Asean- Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”; “Phụ nữ Asean hành động vì khí hậu” và “Phụ nữ Asean thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế bền vững”.

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Đánh giá cao việc Đại hội đồng lựa chọn chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số”, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh đây là vấn đề cấp thiết, đòi hỏi sự chung tay của các cơ quan nhà nước, tổ chức phụ nữ, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác trong khu vực. Điều quan trọng không chỉ là mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, mà còn bảo đảm để phụ nữ và trẻ em sử dụng công nghệ an toàn, bình đẳng và tự tin. Muốn vậy, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật; trang bị kiến thức và kỹ năng số; bảo vệ dữ liệu cá nhân; nâng cao trách nhiệm của các nền tảng công nghệ và tăng cường phòng ngừa, hỗ trợ, xử lý các hành vi xâm hại trên môi trường mạng. Đồng thời, cần chú trọng thu hẹp khoảng cách số, nhất là đối với phụ nữ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và những người có hoàn cảnh khó khăn. Chuyển đổi số phải mở rộng cơ hội phát triển, chứ không tạo ra bất bình đẳng.

asean thuc day bao dam an toan cho phu nu va tre em tren khong gian so hinh anh 3

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại hội đồng sẽ đề xuất những sáng kiến, chương trình hợp tác thiết thực, giúp phụ nữ và trẻ em không chỉ được bảo vệ trước rủi ro, mà còn có đủ kiến thức, năng lực và cơ hội chủ động tham gia, kiến tạo tương lai số.

"Việt Nam luôn coi trọng thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; đồng thời chủ động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN và các đối tác quốc tế. Chúng tôi mong muốn cùng các quốc gia thành viên thúc đẩy sự tham gia bình đẳng thực chất của phụ nữ vào hoạch định chính sách, lãnh đạo và đổi mới sáng tạo. Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn các tổ chức phụ nữ ASEAN và các đối tác quốc tế đã đồng hành, hợp tác với Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ.

Tại Đại hội đồng lần thứ 22, Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia đã nhận chuyển giao và đảm nhận vai trò Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN nhiệm kỳ 2027–2028. Bà Yenny Wahid, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các tổ chức Phụ nữ Indonesia cho biết: Trong hai năm tới sẽ tiếp tục các chương trình nhằm đảm bảo không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

"Chúng tôi sẽ tập trung vào việc trao quyền kinh tế, nâng cao năng lực số, chăm sóc người cao tuổi, cũng như đảm bảo rằng Trái Đất của chúng ta được bảo vệ. Chúng tôi sẽ xây dựng các chương trình giúp chúng ta trở thành những người quản lý và bảo vệ Trái Đất tốt hơn.  Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ đảm bảo triển khai nhiều sáng kiến tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ về mặt kinh tế, nâng cao hiểu biết về tài chính, kỹ năng số, và tất cả mọi khía cạnh liên quan đến phúc lợi của phụ nữ trên toàn khu vực ASEAN", bà Yenny Wahid, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các tổ chức Phụ nữ Indonesia nói.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã cùng tập trung thảo luận chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số”, tập trung chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của các quốc gia ASEAN nhằm nâng cao năng lực số, phòng ngừa những nguy cơ, thách thức đối với phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng. Các đại biểu trao đổi, đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp ở cấp khu vực, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em tham gia, tiếp cận và thụ hưởng những thành quả của chuyển đổi số.

Phương Thoa/VOV1
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