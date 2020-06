ASEAN thúc đẩy xây dựng lòng tin vì an ninh, chính trị khu vực

Điều này được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh tại Hội nghị Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21 diễn ra tại Hà Nội sáng 24/6.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những kết quả ASEAN đạt được trong việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, góp phần duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác và phát triển ở khu vực.

Về nội dung trọng tâm tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21 lần này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Hội nghị nhằm rà soát lại tình hình triển khai các nội dung, tuyên bố từ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 đưa ra các khuyến nghị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 lần này.

Hội nghị cũng xem xét liệu ASEAN cần làm thế nào để thúc đẩy trụ cột Chính trị - An ninh trong đối phó với đại dịch Covid-19 và kế hoạch phục hồi sau đại dịch”.



Các đại biểu cho rằng, cần tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực đề cao và phổ biến các giá trị, nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử đã được thừa nhận chung trong khu vực song song với quá trình đẩy mạnh đối thoại, xây dựng lòng tin, tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm và vị thế dẫn dắt của ASEAN trong các tiến trình hợp tác vì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đánh giá các bước tiến và các kết quả đạt được trong Kế hoạch tổng thể thực hiện xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh tầm nhìn 2025. Thành công này có được là do sự hợp tác tích cực của các nước thành viên, bất chấp những khó khăn của đại dịch Covid-19. Loạt hội nghị như ADMM, ADMM+ đều đã thông qua các khuyến nghị hợp tác trong nhiều lĩnh vực an ninh truyền thống...

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến

Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN là một thành tố quan trọng của ASEAN, trong đó nhắm đến mục tiêu tăng cường an ninh bền vững. Để tạo dựng được an ninh bền vững, các đại biểu cùng nhất trí một điều quan trọng hàng đầu là phải xây dựng lòng tin trong khu vực. Lòng tin này có thể được hình thành thông qua sự hợp tác cùng có lợi trong cả các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Trong bối cảnh mới có nhiều chuyển biến phức tạp, các đại biểu nhấn mạnh, ASEAN cần tiếp tục duy trì đoàn kết nhất trí; củng cố, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các cơ chế do ASEAN thành lập và dẫn dắt; ứng phó hiệu quả, kịp thời các thách thức; bảo đảm giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN.

Các đại biểu cũng trao đổi sâu rộng các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc tăng cường hợp tác chống khủng bố, bạo lực cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, an ninh hàng hải.../.