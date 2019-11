ASEAN và Trung Quốc đều muốn thúc đẩy tiến trình COC nhanh nhất có thể

Ngày 18/11, tại cuộc họp báo Quốc tế về năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết Việt Nam sẽ thúc đẩy tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) ra sao khi giữ cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng – Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 cho biết, đàm phán COC được bắt đầu từ tháng 3/2018, đến nay đã hoàn tất vòng rà soát thứ nhất.

Quang cảnh Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về Thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 18 diễn ra tại Đà Lạt hôm 15/10. Ảnh: PV/VOV-Tây Nguyên.

Tại Đà Lạt vừa qua, nhóm công tác, các quan chức ASEAN và Trung Quốc về COC đạt được kết quả tốt để chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thứ 2. COC là chương trình nghị sự ưu tiên của ASEAN và Trung Quốc. Cả hai bên đều muốn thúc đẩy tiến trình COC nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, những ưu tiên, lợi ích của các bên vẫn có sự khác biệt nên còn những phức tạp nhất định, cần thêm thời gian để thương lượng.



Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đều nhận thức được tầm quan trọng của văn bản này nên các bên rất tích cực để thúc đẩy. Với tư cách Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ đóng góp đẩy nhanh tiến trình đàm phán, dành thêm thời gian cho việc đàm phán và cách thức phù hợp để tiến trình đàm phán đạt hiệu quả hơn, chất lượng cao hơn trong năm 2020”.

Ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết thêm, hiện nay, Philippines - nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc vẫn là nước chủ trì đàm phán với Trung Quốc về COC, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Philippines để đẩy nhanh tiến trình này trong năm 2020.

Về câu hỏi Việt Nam có kế hoạch đưa vấn đề Biển Đông ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và ASEAN như thế nào, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nêu rõ vấn đề Biển Đông được các nước trong khu vực và quốc tế quan tâm với 3 nội dung chính, bao gồm: hoà bình ổn định; tự do và an toàn hàng hải hàng không; tuân thủ pháp luật, tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC); tình hình trên thực địa; và tình hình hoạt động của ngư dân (đánh bắt cá, bảo hộ).

Ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết, trong thời gian tới nếu có vấn đề gì phát sinh liên quan đến 5 nội dung nêu trên thì sẽ được phản ánh trên bàn hội nghị, có thể ở ASEAN và cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Về thách thức khi trong năm 2020, Việt Nam cùng lúc đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch ASEAN, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh ASEAN và Liên Hợp Quốc có quy mô khác nhau và việc cùng lúc đảm nhiệm 2 vai trò quan trọng sẽ rất vất vả nhưng hai vai trò này mang tính bổ trợ cho nhau. Việt Nam coi đây là cơ hội đáng quý, giúp vai trò, vị thế và tiếng nói của Việt Nam có trọng lượng hơn, được nhiều nước quan tâm hơn.