Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thăm viện dưỡng lão Nhật Bản

Cùng đi có bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam và bà Ito Yuki, Phu nhân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại đây, ông Katori Hiroshi, Chủ tịch Hoyukai, đã giới thiệu về hệ thống phúc lợi dành cho người cao tuổi tại Nhật Bản và các hoạt động của tổ chức. Trong số 529 nhân viên nước ngoài của Hoyukai, hiện có 82 người Việt Nam. Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie đi vào hoạt động từ tháng 7/2019, được tổ chức để mỗi cụ sống như ở chính nhà mình với 84 phòng đơn chia thành 7 đơn vị sinh hoạt.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - đến thăm Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie cùng bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam

Thăm những người cao tuổi đang được chăm sóc tại Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie, bà Ngô Phương Ly đã trao tặng các cụ một số phần quà kèm lời chúc mạnh khỏe, bình an. Chia sẻ tại đây, Phu nhân cho biết người Việt có câu “Uống nước nhớ nguồn”, cũng như người Nhật có Ngày Kính lão vào tháng 9 hằng năm. Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là nhiệm vụ xã hội mà còn là cách bày tỏ lòng biết ơn với những thế hệ đã làm nên cuộc sống hôm nay.

Cử chỉ ân cần của bà Ngô Phương Ly với người cao tuổi Nhật Bản

Sau khi trực tiếp đi thăm các khu sinh hoạt, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao hiệu quả mô hình chăm sóc của Viện. Mỗi đơn vị có phòng chung với bếp nhỏ và đội ngũ nhân viên phụ trách riêng, nhờ đó người chăm sóc hiểu rõ thói quen, tính cách của từng cụ. Theo Phu nhân, đây là cách làm hay, bởi ở tuổi già, bảo đảm sức khỏe tinh thần có ý nghĩa không kém những hỗ trợ về y tế hay thể chất.

Tình cảm ấm áp của bà Ngô Phương Ly gây xúc động sâu sắc

Bày tỏ sự trân trọng đối với công việc thầm lặng của đội ngũ cán bộ, nhân viên chăm sóc tại Viện, trong đó có những nhân viên Việt Nam, bà Ngô Phương Ly cho rằng chăm sóc người cao tuổi là nghề này không dễ dàng, đòi hỏi cả kiến thức chuyên môn lẫn sự kiên nhẫn, tinh tế và lòng nhân ái.

Những món quà ý nghĩa từ bà Ngô Phương Ly và bà Obuchi

Không khí trở nên đặc biệt thân tình khi bà Ngô Phương Ly gặp gỡ các nhân viên người Việt của Hoyukai. Ân cần hỏi han công việc và cuộc sống xa gia đình của các nhân viên người Việt, Phu nhân nhắn nhủ họ tiếp tục cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên sâu, qua đó khẳng định năng lực của người Việt Nam trong lĩnh vực đang làm. Công việc tại Nhật Bản không chỉ là cơ hội để họ phát triển bản thân, tích lũy kinh nghiệm và kĩ năng chăm sóc hiện đại mà còn góp phần làm sâu sắc thêm giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Theo bà Ngô Phương Ly, những gì họ học được hôm nay không chỉ góp phần hỗ trợ xã hội Nhật Bản, mà trong tương lai còn có thể phục vụ chính xã hội Việt Nam. Việt Nam tuy vẫn trong “thời kỳ dân số vàng” nhưng đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số nhanh chóng cùng tỉ lệ sinh giảm. Là nước đã đi trước và có một số thành tựu nhất định trong ứng phó với bài toán già hóa dân số, Nhật Bản có thể mang đến những kinh nghiệm, bài học tham khảo hữu ích cho Việt Nam thông qua hợp tác trong lĩnh vực đầy ý nghĩa nhân văn này.

Bà Ngô Phương Ly thể hiện truyền thống kính già yêu trẻ của Việt Nam

Trước sự quan tâm và động viên của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhiều nhân viên người Việt có mặt và Chủ tịch Hoyukai đã rất xúc động. Đại diện các nhân viên cam kết sẽ luôn cố gắng học tập và trau dồi kiến thức, chăm chỉ làm việc, đoàn kết và hỗ trợ những người đi sau đồng thời hòa nhập tốt với môi trường làm việc, xã hội sở tại.

Về phần mình, ông Katori Hiroshi chia sẻ Hoyukai mong muốn từng bước nghiên cứu, hướng tới phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam. Thời gian tới, Hoyukai sẽ tìm hiểu đồng thời trao đổi với các cơ quan, đối tác địa phương để xây dựng mô hình phù hợp với văn hóa, nếp sinh hoạt của người Việt.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Hoyukai và Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie về sự đón tiếp chu đáo và chuyến thăm ý nghĩa, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ chuyến đi đã giúp bà hiểu thêm kinh nghiệm của Nhật Bản trong xây dựng hệ thống an sinh và chăm sóc người cao tuổi kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại.

Cảm ơn phía Nhật Bản đã tin tưởng, tiếp nhận các điều dưỡng viên Việt Nam, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đơn vị tiếp tục tạo điều kiện làm việc tốt nhất và tận tình hướng dẫn các điều dưỡng viên Việt Nam; mong hai nước tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.