Bà Trương Thị Hương Bình giữ chức Phó Chủ tịch TP Đồng Nai

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.Đồng Nai

Ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974), là đại biểu HĐND TP.Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2026-2031). Trước khi làm Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đồng Nai, ông từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

Tháng 12/2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025- 2030 (nay là TP.Đồng Nai).

Tại kỳ họp, HĐND TP.Đồng Nai thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố. Theo đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, bà Trương Thị Hương Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trương Thị Hương Bình (giữa) nhận hoa chúc mừng

Bà Trương Thị Hương Bình (SN 1981, quê TP.Huế). Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Sở Tài chính Đồng Nai cũ như: Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng, Phó giám đốc và Giám đốc Sở. Sau khi Đồng Nai và Bình Phước hợp nhất, bà Bình tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.Đồng Nai đã phê chuẩn bà Nguyễn Thị Cát Tiên giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai.

Đồng thời, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai được phân công, điều động giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai.

Trước đó, ông Trần Văn Mi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai đã được điều động, chỉ định đến nhận công tác tại Đảng ủy phường An Lộc. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Trần Văn Mi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc nhiệm kỳ 2025-2030.