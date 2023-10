Bà Trương Thị Mai giao ban với các ban đảng, cơ quan, đoàn thể trung ương

Trong quý III và 9 tháng năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp hơn nhiều so với dự báo nhưng kinh tế, xã hội nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Tăng trưởng kinh tế và công nghiệp từng bước được phục hồi. Nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài được tập trung tháo gỡ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, đầu tư, phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững…

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội vẫn chậm được giải quyết. Trong quý nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm như: vụ việc ở Đắk Lắk, một số vụ cháy nổ, tai nạn giao thông gây thiệt hại lớn về người và của, đặc biệt là vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội; một số vụ án mạng thương tâm gây tâm lý bất an, lo lắng, bất an; Tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn diễn ra; tội phạm trên không gian mạng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi…

Hội nghị giao ban với các cơ quan, văn phòng, tổ chức xã hội của Thường trực Ban Bí thư

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung được nhiều người dân quan tâm như: đối ngoại quốc phòng, đối ngoại an ninh; quy định về tố cáo, đấu tranh chống tiêu cực; Luân chuyển cán bộ; kiểm tra, giám sát các bộ ngành; Tập trung tuyên truyền, định hướng các vấn đề đảng viên, nhân dân quan tâm, bức xúc trong dư luận xã hội.

Liên quan đến hoạt động dân vận và khối đại đoàn kết dân tộc, ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương và ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu ý kiến về những khó khăn của người lao động mất việc, hoạt động tôn giáo một số nơi còn phức tạp.

“Nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, có những việc, ví dụ như dịch bệnh diễn ra, đặc biệt là kinh tế khó khăn, người lao động mất việc cũng ảnh hưởng đến đời sống công nhân nói riêng và nhân dân nói chung. Về công tác dân tộc, tôn giáo cũng có một số hoạt động phức tạp", ông Phạm Tất Thắng nói.

"Chúng ta đã bàn đến vấn đề rất lớn như đại đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề trí thức, quy hoạch cán bộ. Tôi thấy niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố và tăng cao trong thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng kiên trì bám sát cơ sở để tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở để làm sao mà toàn bộ Đảng bộ khối thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm. Hiện nay chúng tôi nhận thấy tình hình khiếu kiện có xu hướng tăng, nên kiến nghị Ban Bí thư và Đảng bộ Khối tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại theo quy định”, ông Nguyễn Văn Thể nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, trong 3 tháng cuối năm, tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước, bên cạnh những thành tựu, cơ hội, thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, các cơ quan, các cấp, các ngành cần tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8, chuẩn bị chu đáo các nội dung Kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV; Tổng kết công tác năm; Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, xử lý các vụ việc còn khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp; đảm bảo an ninh quốc phòng, các hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước…

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong quý cuối cùng, cần nỗ lực hoàn thành cao nhất nhiệm vụ. Ở đây tập trung cao nhất là kinh tế, xã hội, có một số chỉ tiêu cũng khó nhưng vẫn phải yêu cầu nỗ lực cao nhất, hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Quốc hội sẽ tiếp tục kỳ họp thứ 6 chia làm 2 đợt, đợt 1 từ 23/10 đến 10/11, tuần tiếp theo chúng ta sẽ tổ chức hội nghị, các cơ quan phải lưu ý việc này”.